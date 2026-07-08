Σχολεία: Τι καταγγέλλει η ΟΛΜΕ για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Η ΟΛΜΕ ασκεί έντονη κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τη χρονική καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου των ηλεκτρονικών εγγραφών, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται προβλήματα στον προγραμματισμό των σχολείων και αυξάνεται ο κίνδυνος κλεισίματος τμημάτων.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 βρίσκονται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της ΟΛΜΕ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τη χρονική στιγμή έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων και επηρεάζει τόσο μαθητές και γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η εγκύκλιος για τις ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται από τις 30 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου, χρονικό διάστημα που, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, δεν διευκολύνει την ομαλή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

«Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των σχολείων», υποστηρίζει η ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι η καθυστερημένη έκδοση της εγκυκλίου καταργεί, όπως υποστηρίζει, κάθε δυνατότητα έγκαιρου προγραμματισμού και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως επισημαίνει, ο τελικός αριθμός των εγγραφών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, καθώς από αυτόν εξαρτάται η δημιουργία των τμημάτων κάθε σχολείου, αλλά και οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, όπως οι τοποθετήσεις, οι διαθέσεις και οι μετακινήσεις τους.

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Προειδοποιεί για κλείσιμο τμημάτων

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ εκφράζει την άποψη ότι η πραγματοποίηση των εγγραφών μέσα στον Ιούλιο δυσκολεύει τόσο τους μαθητές όσο και τις οικογένειές τους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συγκρότησης του απαιτούμενου αριθμού τμημάτων, ιδιαίτερα σε κατευθύνσεις των ΓΕΛ και σε τομείς ή ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μαθητές να αναγκαστούν να επιλέξουν διαφορετικό τομέα ή ακόμη και να αλλάξουν σχολική μονάδα.

Η ΟΛΜΕ επικαλείται, μάλιστα, την εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, υποστηρίζοντας ότι η αντίστοιχη διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ιούλιο, είχε ως συνέπεια να καταγραφεί μεγάλος αριθμός αλλαγών μεταξύ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που επηρέασε τον αρχικό προγραμματισμό των σχολείων.

Οι αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας

Η Ομοσπονδία αποδίδει την κατάσταση όχι σε διοικητική αδυναμία, αλλά σε συνειδητή πολιτική επιλογή. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η καθυστέρηση δεν αποτελεί απλή προχειρότητα, αλλά συνδέεται, κατά την εκτίμησή της, με πολιτική περικοπών που επηρεάζει τον τρόπο συγκρότησης των σχολικών τμημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία των σχολείων και στην οργάνωση της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ

Με την ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ ζητά να μην οριστικοποιηθεί κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα πριν από τον Σεπτέμβριο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εγγραφές τους και να φοιτήσουν στο τμήμα της επιλογής τους.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει όλα τα απαραίτητα τμήματα και να θεσμοθετήσει σταθερό ετήσιο χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές, το οποίο, όπως αναφέρει, θα δημοσιεύεται εγκαίρως και θα διευκολύνει τον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των οικογενειών τους.