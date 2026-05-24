Νέο λύκειο και εθνικό απολυτήριο: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη περιγράφει το πλαίσιο της επόμενης μεγάλης αλλαγής στο λύκειο, με εθνικό απολυτήριο, αξιολόγηση της συνολικής μαθητικής πορείας και νέο μοντέλο πρόσβασης στα ΑΕΙ.

Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με σταδιακή εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου και μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή, εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη στην Βραδυνή της Κυριακής.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναγνωρίζει ότι το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι αξιόπιστο, ωστόσο επισημαίνει ότι έχει αγγίξει τα όριά του. Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει πλέον ένα νέο μοντέλο, στο οποίο η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοση των μαθητών σε λίγες ώρες εξετάσεων.

Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συντεταγμένος εθνικός διάλογος για το μέλλον του σχολείου και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα στο λύκειο και στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει, ειδική επιτροπή εξετάζει και προετοιμάζει το σχέδιο για το πώς πρέπει να δομηθεί ξανά το σχολείο. Η επιτροπή λειτουργεί υπό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, και έχει ως αντικείμενο τη συνολική αναμόρφωση του σχολικού μοντέλου.

Εθνικό απολυτήριο και συνολική πορεία του μαθητή

Η βασική κατεύθυνση που περιγράφει η υπουργός είναι η σταδιακή εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου. Το νέο πλαίσιο που εξετάζεται δεν περιορίζεται στην τελική εξέταση, αλλά δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συνολική πορεία του μαθητή μέσα στο σχολείο.

Η Σοφία Ζαχαράκη μιλά για ένα πιο σύνθετο και πιο παιδαγωγικό μοντέλο, στο οποίο δεν θα παίζονται «όλα για όλα» μέσα σε λίγες ώρες εξετάσεων. Όπως σημειώνει, στόχος είναι το γνωστικό υπόβαθρο του παιδιού να μην εξαρτάται από την τύχη ή την ατυχία μιας συγκεκριμένης ημέρας.

Πανελλαδικές εξετάσεις και όρια του σημερινού μοντέλου

Η υπουργός δεν παρουσιάζει ακόμη τελικό σχέδιο για την αντικατάσταση ή την αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι το θέμα έχει τεθεί με τόλμη στο τραπέζι από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.

Η αναφορά της ότι το σημερινό σύστημα έχει αγγίξει τα όριά του δείχνει πως η συζήτηση δεν αφορά μια απλή τεχνική διόρθωση, αλλά μια ευρύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία του λυκείου και της εισαγωγής στα ΑΕΙ. Το ζητούμενο είναι ένα νέο, αξιόπιστο σύστημα που θα διατηρεί την εγκυρότητα της διαδικασίας, αλλά θα μειώνει την απόλυτη εξάρτηση από μία και μόνο εξεταστική στιγμή.

Νέο λύκειο και αναδόμηση του σχολείου

Το σχέδιο που εξετάζεται συνδέεται άμεσα με το νέο λύκειο. Η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά συνολικά το πώς πρέπει να λειτουργεί το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό απολυτήριο, η συνολική μαθητική διαδρομή και το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τρεις βασικούς άξονες της υπό διαμόρφωση μεταρρύθμισης. Η υπουργός εμφανίζεται να συνδέει τις αλλαγές αυτές με την ανάγκη για ένα σχολείο που θα αξιολογεί πιο ουσιαστικά και πιο δίκαια τις γνώσεις και την προσπάθεια των μαθητών.

Στόχος η πολιτική συναίνεση

Η Σοφία Ζαχαράκη εκτιμά ότι, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και κατά τη φάση της νομοθέτησης, μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει το θέμα ως μεγάλη αλλαγή με βάθος χρόνου.

Η ίδια δεν δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ούτε αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, το πολιτικό στίγμα είναι σαφές: το υπουργείο εξετάζει ένα νέο πλαίσιο για το λύκειο και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με κεντρικό στόχο να περιοριστεί η πίεση των εξετάσεων και να αποτυπώνεται πιο ολοκληρωμένα η μαθητική προσπάθεια.

