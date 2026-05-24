Νέα μεγάλη μελέτη για τη διατροφή και τον καρκίνο – Τι δείχνουν τα δεδομένα για vegans

Μια νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι οι χορτοφαγικές και φυτικές διατροφές συνδέονται με διαφοροποιημένο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, αναδεικνύοντας τον ρόλο των διατροφικών επιλογών στην υγεία.

Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη σχέση μεταξύ διατροφικών συνηθειών και κινδύνου καρκίνου φέρνει νέα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο της κατανάλωσης κρέατος και των φυτικών διατροφών στην υγεία. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό British Journal of Cancer, διαφορετικά διατροφικά πρότυπα φαίνεται να συνδέονται με διαφοροποιημένο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες από τρεις ηπείρους και εξετάζει πώς οι επιλογές διατροφής — από την κατανάλωση κόκκινου κρέατος έως την αυστηρά φυτοφαγική δίαιτα — επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης 17 διαφορετικών τύπων καρκίνου.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από εννέα μεγάλες προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία και η Ταϊβάν. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για περίπου 16 χρόνια κατά μέσο όρο.

Με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες, ταξινομήθηκαν σε πέντε βασικές κατηγορίες:

άτομα που καταναλώνουν κόκκινο κρέας

καταναλωτές πουλερικών

πασκαταριανοί (καταναλώνουν ψάρι αλλά όχι κρέας)

χορτοφάγοι (vegetarians)

αυστηρά φυτοφάγοι (vegans)

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν περισσότερες από 220.000 περιπτώσεις καρκίνου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν συσχετίσεις μεταξύ διατροφής και εμφάνισης της νόσου.

Μικρότερος κίνδυνος για ορισμένους τύπους καρκίνου χωρίς κόκκινο κρέας

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διατροφές που δεν περιλαμβάνουν κόκκινο κρέας συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, αν και τα ευρήματα διαφέρουν ανάλογα με τη διατροφική κατηγορία.

Οι πασκαταριανοί εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, του μαστού και του νεφρού σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κόκκινο κρέας. Οι χορτοφάγοι παρουσίασαν επίσης χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, του μαστού, του προστάτη, του νεφρού, καθώς και πολλαπλού μυελώματος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα οφέλη αυτά μπορεί να σχετίζονται με τη μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών και βιταμινών, καθώς και με τη χαμηλότερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και επεξεργασμένου κρέατος.

Αντικρουόμενα ευρήματα για αυστηρά φυτοφαγικές δίαιτες

Παρά τα πιθανά οφέλη των φυτικών διατροφών, η μελέτη εντόπισε και ορισμένα απροσδόκητα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι αυστηρά φυτοφάγοι φάνηκε να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κόκκινο κρέας.

Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο αριθμός των περιπτώσεων σε αυτή την ομάδα ήταν σχετικά μικρός, γεγονός που περιορίζει τη βεβαιότητα των συμπερασμάτων. Επιπλέον, πιθανοί παράγοντες όπως διατροφικές ελλείψεις, διαφορετικές συνήθειες ζωής ή άλλοι μη καταγεγραμμένοι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, στους χορτοφάγους παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του οισοφάγου, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η σχέση μεταξύ διατροφής και καρκίνου είναι ιδιαίτερα σύνθετη.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διατροφή αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου. Παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, η φυσική δραστηριότητα, το κάπνισμα και η γενικότερη κατάσταση υγείας παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Ακόμη και με τη χρήση στατιστικών μοντέλων, είναι δύσκολο να απομονωθεί πλήρως η επίδραση της διατροφής από άλλες συνήθειες που χαρακτηρίζουν διαφορετικές ομάδες πληθυσμού.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη δημόσια υγεία

Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που εξετάζει συστηματικά τη σχέση μεταξύ χορτοφαγικών διατροφών και κινδύνου καρκίνου σε πολλαπλούς πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και η αυξημένη πρόσληψη φυτικών τροφών μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει μία μοναδική «ιδανική» δίαιτα για την πρόληψη της νόσου. Η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και ο υγιεινός τρόπος ζωής συνολικά παραμένουν οι βασικοί πυλώνες πρόληψης.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ