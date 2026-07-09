Επιστροφή φόρου 2026: Πότε καταβάλλεται

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Η επιστροφή φόρου για όσους φορολογούμενους προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πορεία της επιστροφής, να βλέπουν το ποσό που τους αναλογεί και να ελέγχουν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, αρκεί να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Πώς ελέγχετε την επιστροφή φόρου

Η παρακολούθηση της επιστροφής πραγματοποιείται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)», συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια μεταβαίνει στην καρτέλα «Επιστροφές».

Εκεί εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που τον αφορούν, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κάθε επιστροφή. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται στην οθόνη.

Πότε καταβάλλεται η επιστροφή

Η διαδικασία της επιστροφής μπορεί να ολοκληρωθεί σχετικά γρήγορα, όταν δεν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να φτάσει έως και τις 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα από ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής φόρου είναι να έχει δηλωθεί ενεργός τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) στην ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Πώς δηλώνεται ο λογαριασμός

Για την καταχώριση ή την αλλαγή του IBAN απαιτούνται τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα myAADE.

Επιλογή της ενότητας «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Καταχώριση του 27ψήφιου αριθμού IBAN που ξεκινά από GR.

Επιβεβαίωση της καταχώρισης ή της αλλαγής του λογαριασμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ μπορεί να πιστώσει την επιστροφή φόρου στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή συμψηφισμοί με άλλες οφειλές.