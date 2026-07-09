Σχολεία: Καταγγελίες για νέες αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις τμημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

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Προχωρούν νέες καταγγελίες για συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Α΄ Αθήνας, με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκη Ρουμπή, να κάνει λόγο για αιφνιδιαστικές αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη εκδοθεί απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για συγχωνεύσεις τμημάτων σε πέντε δημοτικά σχολεία, γεγονός που οδήγησε στην υποβολή αιτήματος αναβολής της σχετικής συζήτησης, το οποίο έγινε δεκτό.

Ο αιρετός υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες συγχωνεύσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική περιορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού και δημιουργίας πολυπληθών τμημάτων, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Παράλληλα, κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία, καθώς –όπως σημειώνει– στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν περιλαμβάνονταν οι προβλεπόμενες αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων.

Στην ανακοίνωσή του, ο Τάκης Ρουμπής ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, θα επιβαρύνουν τμήματα στα οποία φοιτούν και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα προκαλέσουν αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνδέει τις εξελίξεις αυτές με τις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί και την προηγούμενη σχολική χρονιά για αντίστοιχες αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή των συγχωνεύσεων αποτελεί συνέχιση της ίδιας πολιτικής διαχείρισης των λειτουργικών κενών στην εκπαίδευση.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκη Ρουμπή:

Συγχωνεύσεις τμημάτων, και πάλι, στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των υπηρεσιακών μεταβολών, με έκπληξη διαπίστωσα ότι, στα υπηρεσιακά έγγραφα που ζήτησα και αφορούσαν στη συγκρότηση των τμημάτων διδακτικού έτους 2026-2027, υπήρχε απόφαση (03-07-2026) της Διευθύντριας Εκπαίδευσης για συγχώνευση τμημάτων πέντε σχολικών μονάδων της Α’ Αθήνας, για την οποία δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, οι συγχωνεύσεις τμημάτων αφορούσαν στο 26 Δ.Σ. Αθηνών (τρία τμήματα Δ΄ τάξης σε δύο), στο 79 Δ.Σ. Αθηνών (δύο τμήματα Δ΄ τάξης σε ένα), στο 112 Δ.Σ. Αθηνών (δύο τμήματα ΣΤ΄ τάξης σε ένα), στο 133 Δ.Σ. Αθηνών (δύο τμήματα Δ΄ τάξης σε ένα) και στο 9 Δ.Σ. Δάφνης (δύο τμήματα ΣΤ΄ τάξης σε ένα), με 25άρια τμήματα μαθητών/-τριών στην πλειοψηφία τους.

Σημειωτέον, στα υπηρεσιακά έγγραφα δεν υπήρχαν οι αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν.3848/2010. Καταδικάζοντας την πρακτική αυτή του αιφνιδιασμού, για μια ακόμα φορά, της Διεύθυνσης, βάσει των παραπάνω, ζήτησα αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, η οποία και έγινε δεκτή,

Η πρακτική αυτή των συγχωνεύσεων, όπως τη ζήσαμε και στη σχολική χρονιά που πέρασε με τις ρίψεις χημικών σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, αποτελεί κυνική ομολογία αποτυχίας του Υπουργείου Παιδείας στο κομμάτι που αφορά στον όποιο «σχεδιασμό» του Υπουργείου για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2026-2027 και φανερώνει την πολιτική αλλά και την οικονομική ένδεια στο θέμα κάλυψης των λειτουργικών κενών τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών, οι διοικούντες, ως γνήσιοι εντολοδόχοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, προχωρούν στη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων με συγχωνεύσεις, αγνοώντας ακόμα και περιπτώσεις τμημάτων όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδιαφορώντας για τις παιδαγωγικές συνέπειες που θα έχουν αυτές οι συγχωνεύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα προκαλέσουν λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Καθίσταται σαφές ότι η στόχευση είναι συγκεκριμένη, δηλ. η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω της κοπτοραπτικής και των συγχωνεύσεων τμημάτων, συγχωνεύσεων που οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, στην περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. Απότοκο τέτοιων αποφάσεων είναι η επερχόμενη αναστάτωση των σχολικών μονάδων, κάτι που, φυσικά, θα αποβεί σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν μπορούν να βρουν σύμφωνο κανένα μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και είναι απολύτως καταδικαστέες.

Η άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης αποτελεί μονόδρομο και είναι βέβαιο ότι από αυτό μόνο θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Υ.Γ. Το ΠΥΣΠΕ, κατόπιν νέας πρόσκλησης, θα συνεδριάσει την Παρασκευή 10/7 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1.Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

2.Διάθεση εκπαιδευτικών για παροχή διοικητικού έργου