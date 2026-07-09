Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις Λιμενοφυλάκων – Ποιοί μπορούν να διεκδικήσουν θέση με απολυτήριο Λυκείου

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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πρόσληψη 500 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού και όχι μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι προσλήψεις στο Λιμενικό ενισχύονται με 500 νέες θέσεις Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. Η διαδικασία αφορά μόνιμες θέσεις στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι δεν θα εισαχθούν μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά μέσω συστήματος μοριοδότησης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Οι 500 θέσεις κατανέμονται σε διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, το 30% των θέσεων αφορά τη γενική κατηγορία, το 50% προορίζεται για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές και Πεζοναύτες, ενώ το 20% αφορά αποφοίτους της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού.

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Προβλέπεται επίσης ότι, εφόσον δεν καλυφθούν θέσεις από κάποια ειδική κατηγορία, αυτές θα μπορούν να διατεθούν σε άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με όσα θα ορίζει η τελική προκήρυξη.

Τα βασικά προσόντα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών, με ελάχιστο βαθμό 10.

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Παράλληλα, το ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται έως το 28ο έτος, ενώ απαιτείται ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ. για τους άνδρες και 1,63 μ. για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 σε μία από τις προβλεπόμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά), καθώς και σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά κριτήρια.

Η διαδικασία των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας που θα οριστεί με την επίσημη προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος.

Μεταξύ των βασικών δικαιολογητικών περιλαμβάνονται το απολυτήριο Λυκείου, πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όσους συμμετέχουν σε ειδικές κατηγορίες. Για τους υποψηφίους της αντίστοιχης κατηγορίας απαιτείται και το πτυχίο Υποβρυχίου Καταστροφέα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, επιπλέον μοριοδότηση μπορούν να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, τίτλοι σπουδών ΑΕΙ και επαγγελματικές άδειες οδήγησης συγκεκριμένων κατηγοριών.

Οι κατηγορίες με ειδική μοριοδότηση

Στο σύστημα μοριοδότησης προβλέπονται ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, καθώς και τα τέκνα τους, τέκνα στελεχών του Λιμενικού Σώματος που έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν σοβαρή αναπηρία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και άτομα που έχουν συμμετάσχει αποδεδειγμένα σε επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα με κίνδυνο της ζωής τους.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος.