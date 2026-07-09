Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Τα vouchers έως 600 ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις μέσα στον Αύγουστο, με vouchers από 200 έως 600 ευρώ για καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Αύγουστο, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για διακοπές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, με επικρατέστερη ημερομηνία την 7η Αυγούστου. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη αρμόδια πηγή, δεν αποκλείεται η έναρξη να μετατεθεί έως τα μέσα Αυγούστου, καθώς εκκρεμούν διαδικασίες που σχετίζονται με τους τεχνικούς αναδόχους, τη λειτουργία της πλατφόρμας, το help desk και τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα χωρίζεται σε υψηλή και χαμηλή τουριστική περίοδο.

Για το 2026, η υψηλή περίοδος αναμένεται να καλύπτει το διάστημα από τα τέλη Αυγούστου έως και τον Σεπτέμβριο, ενώ η χαμηλή περίοδος θα εκτείνεται από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027.

Για το 2027, οι δικαιούχοι θα προκύψουν από όσους δεν επιλεγούν στην πρώτη κλήρωση. Η δεύτερη φάση θα αφορά την υψηλή περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2027 και τη χαμηλή περίοδο από τον Οκτώβριο, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μία μόνο κλήρωση, χωρίς δεύτερο κύκλο επιλογής δικαιούχων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία τηλεφωνικού help desk, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία.

Τα ποσά των vouchers

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Για την υψηλή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος) προβλέπονται:

200 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους.

300 ευρώ για άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα τέκνα, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά και συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ.

Για τους δικαιούχους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Για τη χαμηλή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος) τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

300 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους.

400 ευρώ για άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα τέκνα, οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και συνταξιούχους γήρατος.

600 ευρώ για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ.

Και στη χαμηλή περίοδο προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί από το τέταρτο και άνω.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), δηλώνοντας αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέγοντας την επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet είτε μέσω των ΚΕΠ.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να επιλέξουν αν θα χρησιμοποιήσουν το voucher για την υψηλή ή τη χαμηλή περίοδο, να δηλώσουν το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα, να δηλώσουν τυχόν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τους ίδιους ή προστατευόμενο μέλος, να δηλώσουν ότι δεν έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 και ότι δεν ήταν κληρωθέντες στον γ΄ κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022-2025» και, τέλος, να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης.