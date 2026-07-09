«Βόμβα» από την ΟΙΕΛΕ: Καταγγέλλει σχέδιο για κατάργηση των δασκάλων και εκπαιδευτικούς χωρίς πτυχίο

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Η έντονη ανησυχία που εκφράζει η ΟΙΕΛΕ για το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τις εξελίξεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτυπώνεται σε εκτενή παρέμβασή της, με αφορμή –όπως αναφέρει– την ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εκπαιδευτικών και τη δυσκολία στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι πίσω από την κρίση που καταγράφεται στην εκπαίδευση διαμορφώνονται προτάσεις οι οποίες, αντί να αντιμετωπίζουν τα αίτιά της, οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του επαγγέλματος και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, επιχειρηματικοί κύκλοι του χώρου της εκπαίδευσης προωθούν λύσεις που περιλαμβάνουν την ουσιαστική κατάργηση της διδασκαλικής ειδικότητας, την απασχόληση προσώπων χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο και τη συμπίεση των μισθολογικών αποδοχών των εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ακόμη ότι ορισμένες από αυτές τις προτάσεις έχουν ήδη τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας φόβους ότι ενδεχόμενη υιοθέτησή τους θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια εκπαίδευση.

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Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η πραγματική απάντηση στην κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος δεν βρίσκεται στη μείωση του εργασιακού κόστους, αλλά στη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας, ώστε το επάγγελμα να καταστεί ξανά ελκυστικό για τους νέους. Όπως αναφέρει, θα ενημερώσει τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενώ ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να τοποθετηθεί επίσημα απέναντι στις προτάσεις που καταγγέλλει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Με την ουσιαστική κατάργηση των δασκάλων, με «εκπαιδευτικούς» χωρίς πτυχίο και με μισθό ανειδίκευτου εργάτη ονειρεύονται κάποιοι να αντιμετωπίσουν την αδιαμφισβήτητη κρίση που διέρχεται το εκπαιδευτικό επάγγελμα λόγω των χαμηλών αμοιβών και των κακών εργασιακών συνθηκών. Πρόκειται για ισχυρούς επιχειρηματίες του χώρου της εκπαίδευσης με επιρροή στην πολιτική ηγεσία, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την ήδη ογκούμενη κρίση με μόνο στόχο τη μείωση του εργασιακού κόστους και την γιγάντωση των κερδών τους. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι, σε περίπτωση που η παρούσα ηγεσία ανταποκριθεί θετικά στις (πρωτίστως αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές) αυτές προτάσεις, η εφαρμογή τους δεν θα περιοριστεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα επεκταθεί με βεβαιότητα και στο δημόσιο.

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Πιο αναλυτικά:

Η ΟΙΕΛΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για την κρίση που απειλεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διαπιστώνοντας: α) το κύμα φυγής κυρίως ιδιωτικών εκπαιδευτικών και αναπληρωτών αλλά πλέον και μόνιμων εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους, β) τις 20.000 λιγότερες αιτήσεις στον φετινό Πίνακα του ΑΣΕΠ σε σχέση με το 2023, και γ) την κατακρήμνιση των βάσεων σε παιδαγωγικές και «καθηγητικές» σχολές που αποδεικνύει την χαμηλή προτίμηση των νέων για εργασία στην εκπαίδευση. Στην πρόσκλησή μας αυτή έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής η ΕΛ.Α.Σ. και η Νέα Αριστερά, ενώ τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματός του για την Παιδεία. Πριν από αυτό, και διαπιστώνοντας τον κίνδυνο μεγάλο ποσοστό ιδιωτικών εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν τα σχολεία το επόμενο διάστημα, η Ομοσπονδία μας αποφάσισε να προχωρήσει σε διάλογο για τη σύναψη συλλογικής συμφωνίας με τους εργοδότες για αύξηση μισθών, ώστε να ανακοπεί το κύμα φυγής και να γίνει το ιδιωτικό σχολείο ελκυστικός εργασιακός προορισμός.

Οι απαντήσεις στις ενέργειες της ΟΙΕΛΕ δόθηκαν εμμέσως από υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρηματικών της εκπαίδευσης μέσω άρθρων σε ειδησεογραφικές σελίδες και αναρτήσεων/σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα. Τι προτείνουν;

Σε ό,τι αφορά την πρόταση της ΟΙΕΛΕ για συλλογική συμφωνία, προτείνουν να «εγκαταλείψουμε» το (ούτως ή άλλως) πενιχρό μισθολόγιο των δημόσιων και να αποδεχθούμε (!!!) το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να συζητήσουν την πιθανότητα διαλόγου! Αντί, δηλαδή, να δουν τον κίνδυνο και να δώσουν κίνητρα, αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν με απειλές για πολύ χαμηλότερους μισθούς, περισσότερες ώρες εργασίας και χειρότερες συνθήκες (στην πρόκληση αυτή απάντησε ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας).

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία μας για έναν ευρύ εθνικό διάλογο για την αντιμετώπιση της κρίσης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, αντιπροτείνουν τα ακόλουθα για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα κενά που θα προκύψουν σε ιδιωτική (κατά κύριο λόγο) αλλά και σε δημόσια εκπαίδευση:

Την ουσιαστική κατάργηση της διδασκαλικής ειδικότητας. Προτείνουν να διδάσκουν οι (με περίπου μηδενική παιδαγωγική επιμόρφωση) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας στο δημοτικό, λόγω της έλλειψης δασκάλων.

Την «πρόσληψη» εργαζόμενων χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο. Εδώ αναφέρονται κυρίως σε δυσεύρετες πλέον ειδικότητες, όπως δασκάλων ή των εκπαιδευτικών πληροφορικής, αναφέροντας ότι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κατόχους οποιουδήποτε ακαδημαϊκού τίτλου ή από ανθρώπους «από την αγορά» (πχ βρεφονηπιοκόμους ή τεχνικούς Η/Υ). Μάλιστα – κι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό – μιλούν για «κλειστό (!!) εκπαιδευτικό επάγγελμα» που πρέπει να ανοίξει σε οποιονδήποτε!

Τη δημιουργία, εκ μέρους τους, μιας παιδαγωγικής «ακαδημίας» που θα απονέμει (άγνωστο με ποιους διδάσκοντες και με ποιες διαδικασίες πιστοποίησης) παιδαγωγική επάρκεια.

Είναι ολοφάνερο ότι οι προτάσεις τους, κάποιες εκ των οποίων γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν στοχεύουν στην βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος ή στο να γίνει ελκυστικότερο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αν το ήθελαν αυτό, θα προσέρχονταν σε διάλογο μαζί μας και θα πρόσφεραν οικονομικά, ηθικά και παιδαγωγικά κίνητρα στους υπάρχοντες για να μην φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία. Αντιθέτως, το κίνητρό τους είναι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των κενών και της έλλειψης ποιοτικού προσωπικού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και με ανειδίκευτους εργαζόμενους. Ό,τι δηλαδή κάνουν οι επιχειρηματίες σε τουρισμό, επισιτισμό και στις εργασίες γης, που καλύπτουν τα κενά λόγω των χαμηλότατων αμοιβών και των κάκιστων συνθηκών εργασίας, με φθηνό εργατικό δυναμικό κυρίως από τρίτες χώρες.

Θα μπορούσε να πει κανείς με ευκολία ότι οι απόψεις αυτές των επιχειρηματιών είναι συντεχνιακές και ακραίες. Ωστόσο, η επιρροή που διαθέτει η συγκεκριμένη επιχειρηματική ομάδα στην πολιτική ηγεσία, γεννά το φόβο για την υιοθέτησή τους. Μια τέτοια εξέλιξη, όμως, ανοίγει την κερκόπορτα και για το δημόσιο. Η ΟΙΕΛΕ θα ενημερώσει τις δύο Ομοσπονδίες (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και θα ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να τοποθετηθεί επίσημα στα σχέδια των ιδιοκτητών.

Εν ολίγοις. Κυβέρνηση και επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι, αντί να εξετάζουν αλχημείες και τρυκ για να ρίξουν το εργασιακό κόστος, να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Ότι με ψίχουλα δεν θα βρίσκουν πλέον ποιοτικούς εκπαιδευτικούς. Με κάκιστες εργασιακές σχέσεις, οι νέοι δεν θα μπαίνουν στα σχολεία για δουλειά. Έχει έρθει η ώρα της σύνεσης, της ωριμότητας και των γενναίων αποφάσεων.