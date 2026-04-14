Τρίτη του Πάσχα: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πίνακας περιεχομένων

Τα μέσα μεταφοράς στην Αττική επανέρχονται σταδιακά σε πιο κανονικούς ρυθμούς την Τρίτη του Πάσχα, μετά την περίοδο των εορτών, με προσαρμογές στα δρομολόγια που επηρεάζουν το σύνολο των επιβατών.

Η επαναφορά αυτή αφορά όλα τα βασικά μέσα μετακίνησης, με τις συχνότητες να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γραμμή και τις ώρες της ημέρας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται πρόγραμμα αντίστοιχο με εκείνο του Σαββάτου.

Πώς κινούνται λεωφορεία και τρόλεϊ

Για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, η λειτουργία την Τρίτη του Πάσχα ακολουθεί συνήθως το πρόγραμμα του Σαββάτου, το οποίο προβλέπει μειωμένη συχνότητα σε σχέση με τις καθημερινές.

Η επιλογή αυτού του προγράμματος αντανακλά τη σταδιακή επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητα, καθώς η επιβατική κίνηση δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως στα επίπεδα μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας.

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του μετρό

Στη Γραμμή 1 του μετρό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συχνότητα περίπου κάθε 7,5 λεπτά κατά το διάστημα από τις 5:30 έως τις 22:30.

Για τις υπόλοιπες ώρες, η συχνότητα μειώνεται, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται ανά 11,5 έως 15 λεπτά, προσαρμοζόμενα στη ζήτηση των επιβατών.

Οι συχνότητες στις Γραμμές 2 και 3

Στη Γραμμή 2, τα δρομολόγια κυμαίνονται μεταξύ 5 και 8,5 λεπτών μέχρι τις 23:00, ενώ μετά την ώρα αυτή διαμορφώνονται περίπου ανά 9,5 λεπτά.

Αντίστοιχα, στη Γραμμή 3, τα δρομολόγια εκτελούνται ανά 5 έως 7 λεπτά από τις 7:00 έως τις 22:00. Εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος, η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 9,5 λεπτών, καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς κινείται το τραμ

Το τραμ λειτουργεί με δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00, διατηρώντας σχετικά σταθερή ροή εξυπηρέτησης κατά τις ώρες αυξημένης κίνησης.

Μετά τις 22:00, τα δρομολόγια αραιώνουν και πραγματοποιούνται ανά 15 λεπτά, ακολουθώντας τη γενικότερη μείωση της επιβατικής κίνησης κατά τις βραδινές ώρες.