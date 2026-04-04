Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές για το Πάσχα 2026: Οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι

Ακριβότερο εμφανίζεται το πασχαλινό τραπέζι το 2026, με το συνολικό κόστος να αυξάνεται αισθητά σε σχέση με πέρυσι.

Το πασχαλινό τραπέζι το 2026 καταγράφει σημαντική αύξηση στο κόστος, με τις δαπάνες για μια τυπική οικογένεια να ανεβαίνουν αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το συνολικό ποσό για 6 έως 8 άτομα διαμορφώνεται στα 412,29 ευρώ.

Η επιβάρυνση σε σύγκριση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ήταν 361,95 ευρώ, κυμαίνεται μεταξύ 14% και 20%, γεγονός που αποτυπώνει τις ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί σε βασικά είδη διατροφής και ενέργειας.

Οι βασικές δαπάνες του πασχαλινού τραπεζιού

Το συνολικό κόστος καλύπτει τις ανάγκες τόσο για το τραπέζι της Ανάστασης όσο και για την Κυριακή του Πάσχα, περιλαμβάνοντας τρόφιμα, ποτά και συνοδευτικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα βασικά προϊόντα που συνθέτουν το παραδοσιακό γεύμα.

Το αρνί αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη, με τιμή περίπου 160 ευρώ για 10 κιλά, ενώ το κοκορέτσι κοστίζει περίπου 24 ευρώ. Στα υπόλοιπα βασικά είδη περιλαμβάνονται η μαγειρίτσα στα 13 ευρώ, η φέτα στα 7 ευρώ το μισό κιλό και η γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα στα 9,50 ευρώ για την ίδια ποσότητα.

Λαχανικά και συνοδευτικά στο τραπέζι

Σημαντικό μέρος του κόστους αφορά και τα συνοδευτικά προϊόντα, όπως τα λαχανικά και τα σαλατικά. Οι ντομάτες διαμορφώνονται στα 3,20 ευρώ το κιλό, τα αγγούρια στα 1,80 ευρώ, ενώ το μαρούλι κοστίζει περίπου 2 ευρώ.

Τα φρέσκα κρεμμύδια υπολογίζονται στα 1,90 ευρώ και ο άνηθος στα 0,90 ευρώ, ενώ το τζατζίκι φτάνει περίπου τα 4,90 ευρώ. Το ψωμί, βασικό στοιχείο του τραπεζιού, εκτιμάται στα 2,40 ευρώ το κιλό.

Παραδοσιακά εδέσματα και πρόσθετα έξοδα

Οι παραδοσιακές επιλογές δεν λείπουν από το τραπέζι, με τα βαμμένα αυγά να κοστίζουν περίπου 15,60 ευρώ και τα σπιτικά κουλούρια να φτάνουν τα 16,69 ευρώ. Το τσουρέκι εκτιμάται στα 22 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, τα κάρβουνα για το ψήσιμο υπολογίζονται στα 36 ευρώ για 20 κιλά, με πιθανή αύξηση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Στο συνολικό ποσό προστίθενται και λειτουργικά έξοδα, όπως ρεύμα, λάδι και άλλα βασικά υλικά, που εκτιμώνται περίπου στα 22 ευρώ.

Ποτά, φρούτα και γλυκά

Στο πασχαλινό τραπέζι περιλαμβάνονται και τα ποτά, με το χύμα κρασί να υπολογίζεται στα 7,50 ευρώ, τις μπύρες στα 23 ευρώ και τα αναψυκτικά στα 5,60 ευρώ. Τα φρούτα κοστίζουν περίπου 11 ευρώ, ενώ τα γλυκά φτάνουν τα 22 ευρώ.

Οι δαπάνες αυτές συμπληρώνουν τη συνολική εικόνα του κόστους, διαμορφώνοντας ένα πλήρες πακέτο για την κάλυψη των αναγκών μιας οικογένειας ή παρέας κατά τη διάρκεια των εορτών.

Οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις

Η άνοδος του συνολικού κόστους αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί σε βασικά τρόφιμα και στην ενέργεια. Οι ανατιμήσεις αυτές επιβαρύνουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων καταναλωτικών αναγκών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το 2026 αποτυπώνει τη γενικότερη τάση ανόδου των τιμών, με τις πασχαλινές αγορές να απαιτούν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.