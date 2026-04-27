«Αλλάζω σύστημα θέρμανσης»: Νέες εγκρίσεις για voucher και δικαιούχους – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

«Αλλάζω σύστημα θέρμανσης»: Πάνω από 37.000 δικαιούχοι – Προθεσμίες για vouchers και επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκαν οι νέοι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με περισσότερους από 37.000 πολίτες να εντάσσονται σε όλη τη χώρα και τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά τα 125 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα διατηρεί έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς πάνω από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας τη στόχευση για μια πιο δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να προχωρήσουν στην επιλογή προμηθευτή και εξοπλισμού που καλύπτει τις ανάγκες τους.

Η επιλογή γίνεται μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα ψηφιακά και περιλαμβάνουν τις εγκεκριμένες λύσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Οι κρίσιμες προθεσμίες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δέσμευση των επιταγών για τους δικαιούχους της δεύτερης και τρίτης απόφασης υπαγωγής πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαΐου 2026.

Αντίστοιχα, η εξαργύρωση των επιταγών και η υποβολή των σχετικών αιτημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουνίου 2026, προκειμένου να μην χαθεί η επιδότηση.

Πληροφορίες και υποστήριξη

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των προμηθευτών έχουν τεθεί στη διάθεσή τους συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, ενισχύοντας τα νοικοκυριά και συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

