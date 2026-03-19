Επιδοτήσεις έως 80% για θέρμανση και ηλιακό θερμοσίφωνα – Τι πρέπει να ξέρετε

Νέο πρόγραμμα επιδότησης έως 80% δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να αντικαταστήσουν τα παλαιά συστήματα θέρμανσης μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» ενεργοποιείται με στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, προσφέροντας επιδότηση που φτάνει έως και το 80%. Με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 930 εκατ. ευρώ, η παρέμβαση αυτή δίνει σημαντική οικονομική διέξοδο σε χιλιάδες πολίτες.

Περίπου 280.000 νοικοκυριά αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα, επιλέγοντας σύγχρονες λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού. Η κρατική ενίσχυση καλύπτει όχι μόνο τον εξοπλισμό αλλά και το κόστος εγκατάστασης, μειώνοντας αισθητά τη συνολική δαπάνη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ποιες επιλογές έχουν οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ αντλίας θερμότητας, ηλιακού θερμοσίφωνα ή συνδυαστικά και τα δύο. Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της επένδυσης στις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Σημαντική προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί η αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων που λειτουργούν με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Μέσω αυτής της αλλαγής επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της εξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας.

Πόσα νοικοκυριά αφορά το μέτρο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 170.000 κατοικίες θα στραφούν σε αντλίες θερμότητας, ενώ άλλες 110.000 θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Η μεγάλη συμμετοχή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κρατική χρηματοδότηση ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη μετάβαση, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση, χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα οικονομικά.

Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την επένδυση, φτάνοντας έως και το 80%. Για παράδειγμα, η αγορά αντλίας θερμότητας με συνολικό κόστος 6.200 ευρώ καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς η επιδότηση φτάνει στο ανώτατο ποσοστό.

Αντίστοιχα, για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αξίας 1.240 ευρώ, η επιδότηση διαμορφώνεται στο 40%, μειώνοντας σημαντικά το ποσό που καλείται να καταβάλει το νοικοκυριό.

Παράδειγμα συνολικού οφέλους

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό επιλέξει να εγκαταστήσει και τα δύο συστήματα, το συνολικό όφελος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 5.450 ευρώ, περιορίζοντας την ιδία συμμετοχή σε περίπου 2.000 ευρώ για συνολική επένδυση 7.440 ευρώ.

Η οικονομική αυτή ενίσχυση καθιστά την αναβάθμιση ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς η αρχική δαπάνη μειώνεται σημαντικά, ενώ η απόσβεση της επένδυσης επιταχύνεται.

Μείωση κόστους και ενεργειακό όφελος

Η μετάβαση σε σύγχρονα συστήματα θέρμανσης οδηγεί σε σημαντική μείωση των λογαριασμών ενέργειας, προσφέροντας άμεσο οικονομικό όφελος στους πολίτες. Παράλληλα, η επιλογή αυτή ενισχύει τη συνολική ενεργειακή απόδοση των κατοικιών.

Ταυτόχρονα, η αντικατάσταση παλαιών συστημάτων συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς περιορίζονται οι εκπομπές και προωθούνται πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.