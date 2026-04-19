Έρχεται επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αγορά νέου ΙΧ – Ποιούς αφορά

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιδιώκει να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, στηρίζοντας νοικοκυριά και επαγγελματίες με οικονομικά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αγορά νέου αυτοκινήτου με επιδότηση προβλέπει το νέο πρόγραμμα που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, δίνοντας οικονομικά κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο και στοχεύει να διευκολύνει χιλιάδες πολίτες να αποκτήσουν ηλεκτρικά μοντέλα.

Το σχέδιο επιχειρεί να μειώσει το υψηλό κόστος αγοράς, αξιοποιώντας συνδυαστικά επιδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε περισσότερα νοικοκυριά και επαγγελματίες να στραφούν σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για εκτεταμένη ανανέωση του στόλου οχημάτων.

Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχουν οι πολίτες που χαρακτηρίζονται ως «μεταφορικά ευάλωτοι», δηλαδή όσοι έχουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης ή περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οικογένειες με παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας και πολίτες με αναπηρία.

Παράλληλα, δικαιούχοι είναι και φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και κάτοικοι νησιών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν όχημα για την εργασία τους.

Τα εισοδηματικά όρια συμμετοχής

Η ένταξη στο πρόγραμμα καθορίζεται από συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ξεκινούν από τις 25.000 ευρώ ετησίως. Το όριο μπορεί να φτάσει έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

Η διαβάθμιση αυτή επιτρέπει τη στόχευση της ενίσχυσης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική διάσταση της παρέμβασης.

Πώς διαμορφώνεται η οικονομική ενίσχυση

Η αγορά ηλεκτρικού οχήματος αποτελεί σημαντική επένδυση, καθώς το κόστος προσεγγίζει κατά μέσο όρο τις 30.000 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μία μορφή στήριξης.

Προβλέπεται άμεση επιδότηση για την αγορά, καθώς και δυνατότητα δανειοδότησης με κρατική εγγύηση και διάρκεια έως δέκα έτη. Επιπλέον, παρέχονται ενισχύσεις για δαπάνες που σχετίζονται με τη φόρτιση και την εγκατάσταση σχετικών υποδομών.

Ενίσχυση και για εναλλακτικά μέσα μετακίνησης

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στα αυτοκίνητα, αλλά καλύπτει και άλλες μορφές μετακίνησης. Φοιτητές με περιορισμένο εισόδημα μπορούν να ενισχυθούν για την απόκτηση ηλεκτρικών δικύκλων, όπως σκούτερ ή ποδήλατα.

Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνονται οι επιλογές και ενισχύεται η πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση για περισσότερες κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών και την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων. Η ανανέωση του στόλου εκτιμάται ότι θα περιορίσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και θα μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα των μεταφορών.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, δημιουργώντας νέες συνθήκες στην αγορά ενέργειας και επενδύσεων. Το πρόγραμμα επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων και τη δυνατότητα των πολιτών να τα αποκτήσουν.