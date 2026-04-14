ΝΕΟ φαρμακείο αυτοκινήτου: ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέχρι πότε πρέπει να το έχετε – Τι θα περιλαμβάνει

Από τις 18 Ιουνίου αλλάζουν τα δεδομένα για το φαρμακείο στο αυτοκίνητο, με νέες υποχρεώσεις για τους οδηγούς και πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η υποχρέωση για φαρμακείο αυτοκινήτου αλλάζει από τις 18 Ιουνίου, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες που επηρεάζουν όλους τους οδηγούς και τη βασική σύνθεση του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στο όχημα.

Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φέρνοντας επικαιροποίηση ενός πλαισίου που παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο για σχεδόν πέντε δεκαετίες, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ή έκτακτων περιστατικών στον δρόμο.

Νέο πλαίσιο μετά από δεκαετίες αμετάβλητων κανόνων

Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα βασιζόταν σε ρυθμίσεις από το 1978, οι οποίες όριζαν ότι το φαρμακείο ενός αυτοκινήτου έπρεπε να περιλαμβάνει βασικά υλικά, όπως βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινοπνεύματος.

Με τη νέα απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του φαρμακείου τους, ώστε να ανταποκρίνεται σε πιο σύγχρονες ανάγκες αντιμετώπισης περιστατικών. Η ανανέωση αυτή θεωρείται απαραίτητη, δεδομένων των εξελίξεων τόσο στον τομέα της οδικής ασφάλειας όσο και στον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

Υποχρεώσεις για το περιεχόμενο και την κατάσταση των υλικών

Ένα από τα βασικά σημεία των νέων κανόνων αφορά την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών που περιέχονται στο φαρμακείο. Όλα τα είδη πρέπει να βρίσκονται εντός της ημερομηνίας λήξης τους και να είναι σε καλή κατάσταση.

Παράλληλα, απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE, καθώς θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υπάγονται στον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές είναι υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς που διαθέτουν όχημα.

Τοποθέτηση και σωστή χρήση του φαρμακείου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τρόπο τοποθέτησης του φαρμακείου μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμο σε περίπτωση ανάγκης.

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου και ποιο είναι το πρόστιμο

Επιπλέον, απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου μέσα στο φαρμακείο πέρα από τα φαρμακευτικά υλικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός θα είναι άμεσα διαθέσιμος και λειτουργικός όταν χρειαστεί.

Υποχρεωτική ύπαρξη και ανανέωση του εξοπλισμού

Η ύπαρξη φαρμακείου καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα. Οι οδηγοί οφείλουν όχι μόνο να διαθέτουν το φαρμακείο, αλλά και να φροντίζουν για τη διαρκή επάρκεια και καταλληλότητά του.

Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν λήγουν, αλλά και να συμπληρώνονται σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν. Η συνεχής φροντίδα του εξοπλισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση του σε καταστάσεις ανάγκης.

Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Η μη τήρηση των νέων κανόνων συνεπάγεται κυρώσεις για τους οδηγούς, καθώς η παράβαση εντάσσεται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 30 ευρώ για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αφορούν το φαρμακείο του οχήματος. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου ξεκινά από τις 18 Ιουνίου, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή των οδηγών.