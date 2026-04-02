Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει με την άρση ακινησίας και τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Σε ισχύ τίθεται η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη, επιτρέποντας κυκλοφορία οχημάτων για συγκεκριμένους μήνες με χαμηλότερο κόστος.

Η άρση ακινησίας οχημάτων επανέρχεται με νέα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να θέσουν ξανά σε κυκλοφορία τα οχήματά τους χωρίς να καταβάλουν το σύνολο των ετήσιων τελών. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την πληρωμή μόνο για το χρονικό διάστημα που το όχημα θα χρησιμοποιηθεί μέσα στο έτος.

Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η χρήση του οχήματος μπορεί να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι είχαν θέσει το όχημά τους σε ακινησία μπορούν να το επαναφέρουν προσωρινά, περιορίζοντας το συνολικό κόστος.

Πώς γίνεται η άρση ακινησίας μέσω πλατφόρμας

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myCAR που λειτουργεί στην πύλη myAADE. Ο ιδιοκτήτης εντοπίζει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία και επιλέγει το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί την επανακυκλοφορία.

Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, με βάση τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών. Δηλαδή, για κάθε μήνα χρήσης αντιστοιχεί το 1/12 του συνολικού ποσού, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία υπολογισμού από τον πολίτη.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τη χρέωση

Κομβικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι κάθε μήνας θεωρείται πλήρης, ανεξάρτητα από το πόσες ημέρες θα χρησιμοποιηθεί το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για λίγες ημέρες κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει το αντίστοιχο ποσό ενός ολόκληρου μήνα.

Η πρόβλεψη αυτή καθιστά απαραίτητο τον σωστό προγραμματισμό, ώστε να αποφεύγονται περιττές χρεώσεις. Η επιλογή του χρονικού διαστήματος χρήσης πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό κόστος.

Διαφορετική διαδικασία για πινακίδες στη ΔΟΥ

Σε περιπτώσεις όπου οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στη ΔΟΥ, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Απαιτείται υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και προγραμματισμός ραντεβού μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου».

Η φυσική παραλαβή των πινακίδων αποτελεί προϋπόθεση για την επανακυκλοφορία του οχήματος, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τη διαδικασία σε σχέση με την πλήρως ψηφιακή διαχείριση.

Υποχρεώσεις μετά την επανακυκλοφορία

Μετά την ενεργοποίηση της άρσης ακινησίας, ο ιδιοκτήτης οφείλει να παρακολουθεί τη διάρκεια για την οποία έχουν πληρωθεί τα τέλη. Πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος, πρέπει να δηλωθεί εκ νέου ακινησία.

Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα τίθεται αυτόματα εκτός κυκλοφορίας από την ΑΑΔΕ. Η τήρηση των προθεσμιών είναι καθοριστική για την αποφυγή προβλημάτων.

Ειδικές περιπτώσεις και πρακτική λειτουργία του μέτρου

Για περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας προβλέπεται επιπλέον χρονικό περιθώριο 15 ημερών μετά τη λήξη της, ώστε να καταβληθούν τα αναλογικά τέλη που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο του έτους.

Στην πράξη, το νέο σύστημα λειτουργεί ως ένας ευέλικτος μηχανισμός διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενεργοποιούν το όχημα για όσο διάστημα το χρειάζονται και να το επαναφέρουν σε ακινησία χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες.