ΟΙΕΛΕ: Κραυγή αγωνίας των γεωπόνων για τους παράνομους τίτλους σπουδών και τη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – «Χυδαία κοροϊδία, χάνουμε τις δουλειές μας»

Έντονη ανησυχία και οργή εκφράζει ομάδα γεωπόνων για φαινόμενα που, όπως καταγγέλλεται, υπονομεύουν την αξιοκρατία στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, με αφορμή την επικείμενη κατάρτιση νέου πίνακα

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για εκτεταμένη χρήση παράνομων ή αμφισβητούμενων τίτλων σπουδών, οι οποίοι προσφέρουν πλεονέκτημα μοριοδότησης, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος υποψηφίων που διαθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Την κατάσταση αυτή αναδεικνύει και η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ, η οποία έχει ήδη φέρει στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες για κυκλώματα που φέρονται να διακινούν τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι καταγγέλλοντες περιγράφουν ένα σύστημα που, όπως υποστηρίζουν, επιτρέπει την «εξαγορά» προσόντων, με άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική τους προοπτική και στην αξιοπιστία των διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο Δημόσιο.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Κραυγή αγωνίας των γεωπόνων για τους παράνομους τίτλους σπουδών και τη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: «Χυδαία κοροϊδία, χάνουμε τις δουλειές μας από ανθρώπους που εξαγοράζουν πτυχία»

Ομάδα Γεωπόνων που συμμετείχαν στον προηγούμενο (2Γ/2023) Πίνακα του ΑΣΕΠ και θα συμμετάσχουν και σε αυτόν που θα «ανοίξει» το επόμενο διάστημα απέστειλαν οργισμένη επιστολή στην ΟΙΕΛΕ με την αφορμή της προσπάθειας που κάνει η Ομοσπονδία για να αναδειχθεί το θέμα των χιλιάδων παράνομων/πλαστών/εικονικών τίτλων σπουδών με τα οποία οι «επιτήδειοι» μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ ή τα χρησιμοποιούν για μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη στο δημόσιο.

Οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για πολλούς συναδέλφους τους που «παραγγέλνουν» μεταπτυχιακά από συγκεκριμένα ιταλικά πανεπιστήμια και, χωρίς να γνωρίζουν γρυ ιταλικά, παίρνουν όχι μόνο τον τίτλο σπουδών αλλά και …βεβαίωση γνώσης της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2! Θυμίζουμε ότι η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στον Πρωθυπουργό και στα κόμματα πρόσκληση διαλόγου στην οποία περιλαμβανόταν επιστολή με συγκλονιστικά στοιχεία για το πώς κάποια ιταλικά πανεπιστήμια «ψαρεύουν» πελατεία και πουλούν μαϊμού μεταπτυχιακά και πιστοποίηση γλωσσομάθειας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και δικαιοσύνη τηρούν σιγήν ιχθύος. Ειδικά μετά την γνωστή υπόθεση πρώην στελέχους της κυβέρνησης, η αποκατάσταση συνθηκών διαφάνειας, αξιοκρατίας και ισονομίας στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πλέον κυρίαρχο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία.

Ακολουθεί η επιστολή της ομάδας γεωπόνων προς την ΟΙΕΛΕ.

«Αξιότιμοι κύριοι της Ομοσπονδίας,

Ως ομάδα Γεωπόνων ΠΕ του Πίνακα 2Γ/2023, απευθυνόμαστε σε εσάς με αίσθημα δικαίας αγανάκτησης. Καταγγέλλουμε την κατάπτυστη και προκλητική μεθόδευση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια της Πολιτείας: τη μαζική «αγορά» τίτλων από ιταλικά πανεπιστήμια-μηχανισμούς (τύπου Pegaso, Napolis κ.α.), η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα την αξιοκρατία στον επερχόμενο Πίνακα 2Γ/2026.

Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι στρατιές «υποψηφίων», πολλοί εξ αυτών γνωστοί και συνάδελφοί μας, εμφανίζονται ξαφνικά ως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, έχοντας ως «δώρο» την ιταλική γλώσσα σε επίπεδο C2 (Native Speaker). Πρόκειται για μια χυδαία κοροϊδία. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ούτε “Buongiorno”, που δεν έχουν κάτσει ποτέ σε θρανίο για να μάθουν τη γλώσσα, που δεν κατείχαν ποτέ κανένα κατώτερο πτυχίο, βαφτίζονται εν μία νυκτί «άριστοι γνώστες» της ιταλικής με μοναδικό προσόν την έγκαιρη καταβολή των δόσεων.

Συγκεκριμένα, σας καλούμε να αναδείξετε τα εξής:

1.Η Απάτη της Γλωσσομάθειας: Κανένας από αυτούς τους «τίτλους» δεν αποκτήθηκε μετά από διετή παραμονή και σπουδές στην Ιταλία, όπως θα απαιτούσε η κοινή λογική για ένα επίπεδο C2. Αντίθετα, «σπούδασαν» για μόλις ένα χρόνο από τον καναπέ τους, σε αμφιλεγόμενες πλατφόρμες με πρόχειρα μεταφρασμένο υλικό, χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση. Τονίζουμε ότι ουδέποτε έδωσαν εξετάσεις πριν την είσοδό τους, ούτε τους ζητήθηκε κανένα απολύτως πτυχίο, έστω και κατώτερο, πριν την εγγραφή τους. Στην ουσία, και ο ίδιος ο μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί ένα απόλυτο φιάσκο, από τη στιγμή που η υποτιθέμενη ιταλική παρακολούθηση είναι ολική απάτη και φιάσκο.

2.Το Εμπαιγμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Εμείς, που φοιτήσαμε σε Ελληνικά Πανεπιστήμια με κόπο και περηφάνια, υποχρεωθήκαμε να κατέχουμε ήδη Proficiency (C2) για να γίνουμε δεκτοί σε μεταπτυχιακό. Στην Ιταλία των «ευκαιριών», το C2 το παίρνεις βγαίνοντας, χωρίς να έχεις δώσει ούτε μία εξέταση που να αποδεικνύει ότι κατέχεις τη γλώσσα σε επίπεδο φυσικού ομιλητή.

3.Η Βιομηχανία των Platform-Degrees: Καταγγέλλουμε ότι στις περιβόητες εξετάσεις (π.χ. στο μεταπτυχιακό της Τεχνητής Νοημοσύνης που «αγόρασαν» μαζικά), οι απαντήσεις δίνονταν έτοιμες. Οι «φοιτητές» απλώς τις περνούσαν από το Google Translate και τις προωθούσαν. Το δε καλοκαίρι, η μόνη οδηγία που έλαβαν για τη «μεταπτυχιακή εργασία» στη Θεσσαλονίκη ήταν: «Βάλτε την τελευταία δόση και μην έρχεστε καθόλου».

4.Η Ηθική και Επαγγελματική Εξόντωση: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το εκπαιδευτικό σύστημα να επιτρέπουν σε αυτά τα άτομα να μπαίνουν «σφήνα» στους πίνακες με 7 χαριστικά μόρια ξένης γλώσσας, προσπερνώντας ανθρώπους που οργώνουν την Ελλάδα για να καλύψουν κενά, με μόνο εφόδιο το μεράκι και την τίμια ακαδημαϊκή τους πορεία.

Είναι προς τιμήν του ΔΟΑΤΑΠ που στάθηκε όρθιος και προσπάθησε να ακυρώσει αυτή την αγοραπωλησία μορίων. Είναι όμως εξοργιστικό να βλέπουμε δικαστικές αποφάσεις να βαφτίζουν «σύγκλιση με την Ε.Ε.» την εμπορευματοποίηση των πτυχίων.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Δεν θα δεχθούμε να χάσουμε τις δουλειές μας και το μέλλον μας επειδή κάποιοι επέλεξαν τη σύντομη οδό της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι.

Ζητούμε από την ΟΙΕΛΕ να σταθεί στο πλευρό μας, να καταγγείλει αυτούς τους μηχανισμούς παραγωγής τίτλων, όπως ήδη πράττει, και να ζητήσει την άμεση εξαίρεση της γλωσσικής μοριοδότησης από μεταπτυχιακά που δεν προϋποθέτουν αποδεδειγμένη, πολυετή φυσική παρουσία στη χώρα έκδοσης του τίτλου.

Με οργή και αξίωση για δικαιοσύνη,

Ομάδα Γεωπόνων ΠΕ

(Πίνακας 2Γ/2023)»