Ποιά πτυχία ΑΕΙ αναγνωρίζονται για διορισμούς εκπαιδευτικών

Νέα απόφαση καθορίζει ποια πτυχία ΑΕΙ αναγνωρίζονται ως προσόντα διορισμού στην εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση εισέρχεται σε νέο πλαίσιο ως προς τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών, καθώς καθορίστηκαν συγκεκριμένα πτυχία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αναγνωρίζονται για την ένταξη στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και αφορά διαφορετικούς κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η απόφαση υπογράφηκε από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και καθορίζει με σαφήνεια τα πτυχία που γίνονται αποδεκτά, ανάλογα με τον κλάδο και το γνωστικό αντικείμενο.

Ποια πτυχία εντάσσονται στον κλάδο φιλολόγων

Στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων εντάσσονται συγκεκριμένα πτυχία που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για αποφοίτους που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Παράλληλα, γίνονται δεκτά πτυχία Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για αποφοίτους που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών.

Τα πτυχία για τον κλάδο καλλιτεχνικών

Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών εντάσσονται πτυχία που σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το πτυχίο Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών μαθημάτων για τη διδασκαλία της τέχνης.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται το πτυχίο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στα Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών.

Ρυθμίσεις για θεωρία και ιστορία της τέχνης

Για τον κλάδο ΠΕ41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, καθορίζονται διαφορετικές κατηγορίες πτυχίων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανάλογα με το έτος εισαγωγής και την κατεύθυνση σπουδών.

Οι απόφοιτοι συγκεκριμένων ακαδημαϊκών ετών γίνονται δεκτοί εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών, ενώ για μεταγενέστερα έτη απαιτείται αντίστοιχη κατεύθυνση σπουδών.

Πτυχία για οικονομία και διατροφή

Στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας περιλαμβάνονται πτυχία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πατρών, που σχετίζονται με τον τομέα των οικονομικών και της διοίκησης.

Παράλληλα, στον κλάδο ΠΕ88, ειδικότητα Διατροφής, εντάσσεται πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο αφορά την επιστήμη τροφίμων και διατροφής.

Το νέο πλαίσιο για τους διορισμούς

Η απόφαση διαμορφώνει ένα σαφές πλαίσιο για τα προσόντα διορισμού, καθορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανά κλάδο και γνωστικό αντικείμενο.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, καθώς προσδιορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια που απαιτούνται για την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα.