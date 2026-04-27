Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

Πίνακας περιεχομένων

Σε σχολείο του Βόλου μία καθηγήτρια ξένων γλωσσών έβαζε την ώρα του μαθήματος ταινίες θρίλερ, για να μην γίνει μάθημα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση μίας μαθήτριας, η οποία ενημέρωσε τον Διευθυντή ζητώντας να μπει τέλος στις προβολές των ταινιών θρίλερ εν ώρα μαθήματος.

Όπως αναφέρει το magnesianews, όλα ξεκίνησαν πριν τις διακοπές του Πάσχα. Οι μαθητές αρχικά φάνηκε να χάρηκαν για την επιλογή της καθηγήτριάς τους. Ωστόσο οι προβολές των ταινιών συνεχίστηκαν και έφεραν σε δύσκολη θέση μαθήτρια, η οποία δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη ..δράση και μίλησε τόσο στους γονείς της όσο και στον Διευθυντή για την ανορθόδοξη αυτή τεχνική μαθήματος.

Όπως ανέφερε η μαθήτρια τρόμαζε από τις ταινίες θρίλερ ενώ όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρόσωπο του κοντινού της περιβάλλοντος ότι δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, φοβούμενη ότι θα την απομονώσουν, μιας και οι συμμαθητές της δεν είχαν πρόβλημα να βλέπουν θρίλερ.

Η μητέρα της μαθήτριας ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και μίλησε με τον διευθυντή, ο οποίος άκουσε και το παιδί και όσα είχαν γίνει κατά την ώρα του μαθήματος.

«Δεν έπρεπε να προβληθεί καμία ταινία. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η καθηγήτρια και το σχολείο θα κάνει όσα προβλέπεται. Το θέμα θεωρείται λήξαν για τα παιδιά και φυσικά δεν πρόκειται το παιδί που μίλησε να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Διευθυντής του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι επιλήφθηκε του θέματος ο ίδιος, βάζοντας τέλος στις προβολές των ταινιών.

Ο Διευθυντής μίλησε και στην καθηγήτρια, θέτοντάς της τα όρια και υπογραμμίζοντας ότι το μάθημα θα γίνεται χωρίς προβολές, χωρίς ταινίες και φυσικά χωρίς να προκαλείται φόβος σε κανένα παιδί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναμένεται να πάρει κι εκείνη με τη σειρά της μέτρα, ώστε το περιστατικό να μην ξανασυμβεί.