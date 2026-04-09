«Νταντάδες της γειτονιάς»: Έτσι θα μπορεί η γιαγιά να πάρει 500 ευρώ τον μήνα – Τι ισχύει με το απολυτήριο

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» ξεκινά μετά το Πάσχα με διευρυμένα κριτήρια, ενώ η υφυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «Νταντάδες της γειτονιάς» αποτελεί βασική παρέμβαση για τη στήριξη της οικογένειας, με την έναρξή του να τοποθετείται αμέσως μετά το Πάσχα και πιθανότερη ημερομηνία την 24η Απριλίου. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα και εισάγει νέες ρυθμίσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των γονέων, κυρίως των μητέρων.

Παράλληλα, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες διερεύνησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέλη της κυβέρνησης που εμπλέκονται στη δικογραφία έχουν ήδη παραιτηθεί, ενώ η υπόθεση προχωρά θεσμικά. Όπως ανέφερε, η αρμόδια επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει την άρση ασυλίας των εμπλεκομένων.

Τόνισε επίσης ότι όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί η διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τόσο πιο σύντομα θα αποσαφηνιστεί η έκταση των ευθυνών, γεγονός που θα διευκολύνει και όσους επιθυμούν να υπερασπιστούν τη θέση τους.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Πάσχα, με στόχο να καλύψει ανάγκες οικογενειών σε όλη την Ελλάδα. Αρχικά είχε εφαρμοστεί πιλοτικά σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά, ενώ πλέον επεκτείνεται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι παίρνουν έως 300 ευρώ και ποιοι συμμετέχουν

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχύσει τη δυνατότητα των μητέρων να επιστρέψουν στην εργασία τους, εφόσον το επιθυμούν, παρέχοντας τη δυνατότητα απασχόλησης επιμελητών για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Η οικονομική ενίσχυση προβλέπει 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική, δίνοντας σημαντική στήριξη στις οικογένειες. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο.

Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, στοιχείο που αποτελεί νέα προσθήκη στο πρόγραμμα. Παράλληλα, εξετάζεται και η επέκτασή του σε φοιτήτριες μητέρες.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Η μητέρα λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης και μέσω εργοσήμου πληρώνει τον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Το αντίγραφο κατατίθεται στο πρόγραμμα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδότησης.

Η φροντίδα των παιδιών μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή. Το ωράριο και οι ημέρες απασχόλησης καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιμελητές περιλαμβάνουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό υγείας και καθαρό ποινικό μητρώο για συγκεκριμένα αδικήματα.

Επισημαίνεται ότι ακόμη και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως γιαγιάδες με απολυτήριο δημοτικού, μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Νέες δράσεις για την αγορά εργασίας

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και σε δράσεις που αφορούν τη συμπερίληψη και την ίση μεταχείριση στον εργασιακό χώρο. Σε προηγούμενη φάση, 80.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έλαβαν πιστοποίηση, συνοδευόμενη από οικονομική ενίσχυση.

Στη νέα φάση, η αξιολόγηση μεταφέρεται στις επιχειρήσεις με πάνω από 11 εργαζομένους, προκειμένου να εξεταστεί αν εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης, καθώς και αν οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες τους είναι προσβάσιμες και δίκαιες για όλους.