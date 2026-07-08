Στην Εισαγγελία υπόθεση Διευθυντή Λυκείου για εξετάσεις γλωσσομάθειας – Δείτε γιατί
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Η ΕΑΔ ανακοίνωσε ότι, μετά από έλεγχο σε εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, διαπίστωσε παράβαση της αρχής της αμεροληψίας από Διευθυντή/Διευθύντρια Λυκείου και διαβίβασε την υπόθεση για πειθαρχική και ποινική αξιολόγηση.
Διαβιβάστηκε για πειθαρχική και ποινική αξιολόγηση υπόθεση Διευθυντή Λυκείου μετά από έλεγχο σε εξετάσεις ΚΠΓ
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ελέγχου που διενεργήθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία σχετικά με τη συμμετοχή Διευθυντή/Διευθύντριας Λυκείου της Περιφέρειας Ηπείρου στις εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), υπό την ιδιότητα του/της Προέδρου Εξεταστικού Κέντρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΔ, αντικείμενο της διερεύνησης αποτέλεσε η νομιμότητα των ενεργειών του/της και ειδικότερα το ενδεχόμενο ύπαρξης κωλύματος λόγω συμμετοχής συγγενικού του/της προσώπου στις ίδιες εξετάσεις.
Τα ευρήματα του ελέγχου
Όπως αναφέρει η ΕΑΔ, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια είχε οριστεί, με υπουργική απόφαση, Πρόεδρος Εξεταστικού Κέντρου για τις εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, ενώ είχε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία δεν συμμετείχε ο ίδιος/η ίδια ως υποψήφιος ούτε υπήρχε συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που να εξετάζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι στις ίδιες εξετάσεις συμμετείχε συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, το οποίο μάλιστα πέτυχε στις εξετάσεις.
Η ΕΑΔ αναφέρει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνιστά παράβαση που αφορά την «παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας ή παράλειψη δήλωσης κωλύματος συμφέροντος».
Πού διαβιβάστηκε η έκθεση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική δικαιοδοσία σε βάρος του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Λυκείου.
Παράλληλα, η υπόθεση διαβιβάστηκε και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθούν ποινικά τα ευρήματα του ελέγχου.
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