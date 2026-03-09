Online Εξετάσεις ESB: Η Πιστοποίηση που χρειάζεσαι – Τώρα πιο εύκολα από ποτέ (Προθεσμίες 2026)

Αν είσαι ενήλικας και χρειάζεσαι ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς λόγους, για σπουδές ή για συμμετοχή σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, οι εξετάσεις ESB Online Exams for Adults αποτελούν μια σύγχρονη και πρακτική επιλογή. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς σου να συμμετέχεις από τον χώρο σου, χωρίς μετακινήσεις και άγχος, σε ένα πιο άνετο περιβάλλον.

Το πιστοποιητικό που αποκτάς διαθέτει ισχυρή αναγνώριση και διεθνή αξιοπιστία. Είναι επίσημα αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για χρήση σε προκηρύξεις και διορισμούς στο Δημόσιο, ενώ αναγνωρίζεται και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, στο επίπεδο C2 παρέχει μόρια UCAS για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον English Speaking Board (ESB), έναν από τους σημαντικότερους βρετανικούς οργανισμούς πιστοποίησης με παρουσία από το 1953.

Η εξέταση διεξάγεται εξ ολοκλήρου online. Το γραπτό μέρος πραγματοποιείται μέσω των πλατφορμών Cirrus και Proctorio, ενώ η προφορική εξέταση γίνεται μέσω ζωντανής σύνδεσης στο Zoom. Η δομή της εξέτασης παραμένει ίδια με εκείνη των παραδοσιακών εξετάσεων ESB, ακολουθώντας την ίδια μορφή και τους ίδιους τύπους θεμάτων.

Εξετάσεις γλωσσομάθειας ESB – Διαθέσιμα επίπεδα: B1, B2, C1 και C2.

Πότε γίνονται

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα και ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ημερομηνία που τον εξυπηρετεί. Η προθεσμία εγγραφής είναι περίπου δύο εβδομάδες πριν την διενέργεια κάθε εξεταστικής.

Αναγνωρισμένο και έγκυρο πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό ESB:

Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Είναι αποδεκτό για διορισμό στο Δημόσιο και για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα

Παρέχει μόρια UCAS για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (επίπεδο C2)

Χορηγείται από τον κορυφαίο βρετανικό οργανισμό English Speaking Board (ιδρύθηκε το 1953)

Επιπλέον πλεονεκτήματα

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 10 ημερών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλεται στους κατόχους τους εντός 20 εργάσιμων ημερών

Προσφέρεται δωρεάν τεστ κατάταξης και προσομοίωσης

Σε περίπτωση επανεξέτασης προβλέπετε 60% έκπτωση

Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (past papers, webinars, e-learning)

Ιδανική επιλογή για:

Ενήλικες με περιορισμένο χρόνο λόγω υποχρεώσεων ή απαιτητική καθημερινότητα

Εργαζόμενους που δεν μπορούν να λείψουν από την εργασία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα

Όσους χρειάζονται άμεσα μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση Αγγλικών

Ημερομηνίες ESB Online γραπτών εξετάσεων (2026)

Ιανουάριος: Τρίτη, 20/1

Φεβρουάριος: Τρίτη, 3/2 και Τρίτη, 17/2

Μάρτιος: Τρίτη, 3/3 και Τρίτη, 17/3 και Τρίτη, 31/3

Απρίλιος: Τρίτη,7/4 και Τρίτη, 21/4

Μάιος: Τρίτη, 12/5 και Τρίτη, 26/5

Ιούνιος: Τρίτη, 9/6 και Τρίτη, 23/6

Ιούλιος: Τρίτη, 7/7 και Τρίτη, 21/7

Πώς δηλώνεις συμμετοχή

Επιλέγεις την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης

Κάνεις αίτηση μέσω της φόρμας συμμετοχής

Καταβάλεις τα εξέταστρα μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή IRIS

Λαμβάνεις οδηγίες στο προσωπικό σου E-Mail

Εξετάζεσαι από το σπίτι εύκολα και άνετα, με παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνεις αίτηση:

Τηλέφωνο: 210 38 30 752

Email: [email protected]

Ιστότοπος: www.esbexams.gr

Ημερομηνίες εξετάσεων EBS ONLINE :

Προφορικές Εξετάσεις

Διενεργούνται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας ESB

Πώς δηλώνω συμμετοχή στις εξετάσεις ESB Online;

Μπορείς να κάνεις αίτηση μέσω της φόρμας συμμετοχής, να καταβάλεις τα εξέταστρα με τραπεζική κατάθεση ή IRIS και θα λάβεις όλες τις οδηγίες μέσω email.

Από πού δίνω τις εξετάσεις;

Οι εξετάσεις ESB Online πραγματοποιούνται από τον χώρο σου, μέσω των πλατφορμών Cirrus και Zoom, χωρίς μετακινήσεις.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Το πιστοποιητικό ESB είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ;

Ναι, το πιστοποιητικό είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και αποδεκτό για διορισμό στο Δημόσιο.

Σε ποια επίπεδα μπορώ να εξεταστώ online;

Διαθέσιμα επίπεδα: B1, B2, C1 και C2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

