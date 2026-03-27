ΟΙΕΛΕ: 47 φορείς πιστοποίησης Αγγλικών στην Ελλάδα – Μόλις 3 στη Γερμανία με οκταπλάσιο πληθυσμό

Θετικά αποτιμάται η ρύθμιση για τη δωρεάν απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, καθώς ενισχύει την πρόσβαση στη γλωσσική πιστοποίηση μέσα από το δημόσιο σχολείο και περιορίζει τις οικονομικές ανισότητες.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας εκτιμάται ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ισότιμη και οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης θα κριθεί από το κατά πόσο θα συνοδευτεί από ουσιαστικές παρεμβάσεις στη δομή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, αύξηση των ωρών διδασκαλίας και ενίσχυση του ρόλου του δημόσιου σχολείου στην προετοιμασία των μαθητών, το μέτρο κινδυνεύει να μην αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Θετική η ρύθμιση για το δωρεάν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για μαθητές Γ’ Γυμνασίου, αρκεί να συνοδευτεί με σημαντικές αλλαγές στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Η ψήφιση της ρύθμισης για δωρεάν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι μια θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, αρκεί να συνοδευτεί με σημαντικές αλλαγές στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η ρύθμιση αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση για πέντε βασικούς λόγους:

Βοηθά τους οικονομικά πιο αδύναμους μαθητές να αποκτήσουν μια ισχυρή πιστοποίηση στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου

Παρέχεται σε κατάλληλη παιδαγωγικά και γνωστικά ηλικία για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Διασυνδέει το δημόσιο σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Eπειδή το ΚΠΓ μοριοδοτείται στον ΑΣΕΠ, καταπολεμάται η γάγγραινα των εικονικών πιστοποιήσεων από φορείς-φαντάσματα

Δύναται να προκαλέσει, υπό προϋποθέσεις, ένα κύμα θετικών αλλαγών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Διαχρονικό αίτημα της ΟΙΕΛΕ η ισχυροποίηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και η διασύνδεσή του με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι διαχρονικό αίτημα της ΟΙΕΛΕ. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων το 2017, είχαμε τοποθετηθεί για το ζήτημα ως εξής:

«Στις μέρες μας, στον τομέα της πιστοποίησης των προσόντων για την καλή γνώση και χρήση Ξένων Γλωσσών, λόγω της απουσίας στοιχειώδους κρατικού ελέγχου, ανθούν στη συγκεκριμένη αγορά φαινόμενα επιχειρηματικής ασυδοσίας και διαπλοκής σε βάρος τόσο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αγαθού, όσο και των πολιτών και ευρύτερα του δημόσιου συμφέροντος. Ομάδες οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων εκμεταλλεύονται το νομοθετικό κενό που υπάρχει (ακόμη και σήμερα η υπάρχουσα νομοθεσία για την πιστοποίηση προσόντων για τις ξένες γλώσσες είναι προ-κατοχική) και εκδίδουν «τίτλους» σπουδών αμφίβολης νομιμότητας. Ταυτόχρονα, ο Κρατικός Οργανισμός Γλωσσομάθειας έχει παραγκωνιστεί, αποδυναμώνοντας την κρατική εποπτεία στο συγκεκριμένο τομέα. Τα ελληνικά νοικοκυριά υποχρεώνονται σε περίοδο κρίσης να καταβάλλουν δίδακτρα σε ιδιώτες, καθώς η εκμάθηση και πιστοποίηση ξένων γλωσσών μέσα από το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης, αν και νομοθετικά προβλέπεται, επί της ουσίας δεν έχει γενικευτεί και πειραματικά ολοκληρωθεί. Το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας έχει υπερκεραστεί από κάθε είδους ιδιωτική πιστοποίηση με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποτελεί θλιβερή εξαίρεση στο ευρωπαϊκό (ΕΕ) πλαίσιο αναφοράς, όπου αντίθετα το κράτος και το δημόσιο σχολείο αποτελούν τους κύριους, αν όχι τους αποκλειστικούς, παρόχους πιστοποιήσεων καλής γνώσης και χρήσης των προσφερόμενων ξένων γλωσσών.»

Τι αλλάζει στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με το νέο ψηφιακό σύστημα

Δυστυχώς, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι πριν από μια δεκαετία με εικονικά πτυχία και πιστοποιήσεις να πωλούνται αφειδώς. Για το λόγο αυτό θεωρούμε την πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας θετική, αρκεί να συνοδευτεί με συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές.

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Όπως προαναφέραμε, η ρύθμιση είναι θετική, αλλά πρέπει να συνοδευτεί από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν τη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση βασικό πυλώνα στο χώρο της γλωσσομάθειας:

Αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και στα αναλυτικά προγράμματα. Ο εκσυγχρονισμός των εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού υλικού είναι απολύτως απαραίτητος για να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας.

Σημαντική αύξηση των ωρών ξενόγλωσσης διδασκαλίας στο σχολείο. Σύμφωνα με την αναλυτική έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2025) για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα την έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει! Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα αφιερώνει τον λιγότερο χρόνο διδασκαλίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ! Οι μαθητές στην Ελλάδα διδάσκονται ξένες γλώσσες μόλις 1,8 ώρες την εβδομάδα, έναντι 3,6 ωρών κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ – γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στην τελευταία θέση στην ΕΕ ως προς το διαθέσιμο χρόνο στη γλωσσική διδασκαλία.

Πλήρης ανάθεση στο δημόσιο σχολείο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη της ελληνικής οικογένειας για προσφυγή σε ιδιωτικούς φορείς ξενόγλωσσης εκπαίδευσης (ετησίως δαπανούμε περισσότερα από 750 εκ. ευρώ σε ιδιωτικούς φορείς γλωσσομάθειας). Αυτή η πρωτοβουλία έχει, σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, την καθολική στήριξη των γονέων (92,8%) και των μαθητών (88,2%). Μην ξεχνάμε ότι πολλά ιδιωτικά σχολεία κάνουν ενισχυμένα προγράμματα γλωσσομάθειας και προετοιμασίας για εξετάσεις σε πιστοποιημένους φορείς, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην χρειάζονται ξενόγλωσσο φροντιστήριο.

Αναβάθμιση του ρόλου των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών. Υπάρχουν στο δημόσιο σχολείο χιλιάδες καθηγητές αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας που θα αποκτήσουν με τις αλλαγές που προτείνουμε ουσιαστικό αντικείμενο, αντί να είναι μέρος, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις (ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), μιας τυπικής διαδικασίας.

Πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των φαινομένων ασυδοσίας και ακραίας διαπλοκής στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Είναι αδιανόητο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρχουν 47 (!) φορείς πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας (εκ των οποίων οι 40 περίπου είναι …μαϊμουδένιοι, όπως αναφέρουν γνώστες του χώρου), όταν στη Γερμανία με οκταπλάσιο πληθυσμό υπάρχουν 3!