Τι αλλάζει στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με το νέο ψηφιακό σύστημα

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς οι εξετάσεις περνούν σε πλήρως ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση προσαρμοστικού συστήματος αξιολόγησης μέσω υπολογιστή. Η νέα διαδικασία σηματοδοτεί τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του θεσμού, με συμμετοχή πανεπιστημίων και του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ενώ προβλέπεται χρηματοδότηση 20,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ώστε να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και προσβάσιμο σύστημα εξετάσεων για τους μαθητές.

Τι αλλάζει στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;

Η εξέταση μεταβαίνει σε ηλεκτρονική διαδικασία με κατάλληλο λογισμικό και με σύστημα Προσαρμοστικής Ηλεκτρονικής Εξέτασης Γλωσσομάθειας. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του συστήματος προβλέπεται ρόλος για πανεπιστήμια με Τμήματα Ξένων

Γλωσσών και Φιλολογιών και για το ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Συνιστά ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, με σαφές προγραμματικό, λειτουργικό και δημοσιονομικό αποτύπωμα. Προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 20,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ώστε το σύστημα να περάσει σταδιακά σε μια νέα ψηφιακή μορφή εξέτασης, με προσαρμοστική αξιολόγηση μέσω Η/Υ, ηλεκτρονική διαχείριση των δεξαμενών δοκιμασιών, νέα πλατφόρμα εξετάσεων, εργαλεία αυτοεκπαίδευσης για τους μαθητές και επιμόρφωση των αξιολογητών.

Δωρεάν ψηφιακό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Το νέο σύστημα αφορά μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι από το σχολικό έτος 2026–2027 και εφεξής θα έχουν δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για μία από τις τέσσερις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο τους: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά. Οι

εξετάσεις θα διεξάγονται σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, τα οποία θα αναπτυχθούν με αξιοποίηση υφιστάμενου σχολικού εξοπλισμού και συμπληρωματικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Η πιλοτική εφαρμογή προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026 και η ανάπτυξη του συστήματος εκτείνεται έως το 2030. Συνεπώς, δεν πρόκειται απλώς για τεχνική αλλαγή στον τρόπο εξέτασης, αλλά για οργανωμένη αναβάθμιση μιας δημόσιας πιστοποίησης, με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα, καλύτερη αξιοπιστία, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πιο ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών.