Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2026Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr ) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται […]
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2026Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr ) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.
Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2026A θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:
Α’ Αθήνας:
1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
(για υποψηφίους Α.με Α. και
με μαθησιακές δυσκολίες)
2) 8ο ΓΕΛ Αθηνών
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
3) 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών «Μαράσλειο»
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
4) 16ο ΓΕΛ Αθηνών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
5) 5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΥ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ
Β’ Αθήνας:
1) 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ
3) 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
4) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ
Γ’ Αθήνας:
1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
Δ’ Αθήνας:
1) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
3) 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Πειραιά:
1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Αχαΐας:
1) 1ο ΓΕΛ Πάτρας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) 6ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Ισπανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
2) 9ο ΓΕΛ Πάτρας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Ιωαννίνων:
1) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
2) 1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
3) 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Ακαδημία»
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Λάρισας:
1) 6ο ΓΕΛ Λάρισας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) 5ο ΓΕΛ Λάρισας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
Ανατ. Θεσσαλονίκης:
1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
(για υποψηφίους Α.με Α. και
με μαθησιακές δυσκολίες)
2) 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Α
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β οι υποψήφιοι με επώνυμο από το Α, έως και το Ν
3) 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β οι υποψήφιοι με επώνυμο από το Ξ, έως και το Ω
Εξεταζόμενο επίπεδο: Γ
4) 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
5) 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Α
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
6) 18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ
7) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Δυτ. Θεσσαλονίκης:
1) 1o ΓΕΛ Ευόσμου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
2) 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου – Κορδελιού
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
3) 2ο ΓΕΛ Συκεών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
4) 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Ηρακλείου:
1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β
2) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
3) 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
4) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Χανίων:
1) ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
2) 1ο ΓΕΛ Χανίων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
