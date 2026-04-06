Πανελλήνιες 2026: Τα εξεταστικά κέντρα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Όλες οι περιοχές

Πίνακας περιεχομένων

Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια καθορίστηκε με επίσημες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας

Οι αποφάσεις αφορούν τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων σε όλη τη χώρα, τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ όσο και για εκείνους των ΕΠΑΛ, ενόψει της συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καθορίζονται αναλυτικά οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η κατανομή τους σε όλη τη χώρα.

Πανελλαδικές 2026: Πώς ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, τα εξεταστικά κέντρα καθορίστηκαν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόφαση προβλέπει τη λειτουργία δεκάδων σχολικών μονάδων ως εξεταστικά κέντρα, καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας.

Πανελλήνιες 2026: Γιατί δεν πρέπει να επιλέγεις σχολή με βάση τα μόρια

Ενδεικτικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής περιλαμβάνονται σχολεία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και του Πειραιά, με μεγάλο αριθμό ΓΕΛ να ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα σε περιοχές όπως Αθήνα, Μαρούσι, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Γλυφάδα.

Αναλυτική κατανομή εξεταστικών κέντρων σε όλη τη χώρα

Η απόφαση περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή των εξεταστικών κέντρων ανά περιοχή, με αναφορά στις σχολικές μονάδες και τις έδρες τους. Για παράδειγμα, στην Α΄ Αθήνας ορίζονται δεκάδες ΓΕΛ, όπως το 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών, το 7ο ΓΕΛ Αθηνών και το 26ο ΓΕΛ Αθηνών, ενώ αντίστοιχα μεγάλος αριθμός σχολείων ορίζεται και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις.

Ανάλογη κατανομή προβλέπεται και για άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και η πρόσβαση των υποψηφίων σε κατάλληλες εξεταστικές υποδομές.

Πανελλαδικές 2026: Τα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η αντίστοιχη απόφαση καθορίζει τόσο τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα όσο και τον αριθμό και τις έδρες τους.

Στην Αττική, για παράδειγμα, ορίζονται εξεταστικά κέντρα σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης και το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας για την Α΄ Αθήνας, ενώ αντίστοιχα κέντρα προβλέπονται και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Περιφέρειας.

Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία και οι απαντήσεις

Κατανομή εξεταστικών κέντρων ΕΠΑΛ ανά Περιφέρεια

Η κατανομή των εξεταστικών κέντρων για τα ΕΠΑΛ εκτείνεται σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, όπως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Σε κάθε περιοχή ορίζονται συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, με στόχο την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων και την κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Στόχος η ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων

Ο καθορισμός των εξεταστικών κέντρων αποτελεί βασικό στάδιο για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς εξασφαλίζει τη σωστή κατανομή των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας προχώρησαν στον σχεδιασμό με βάση τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με οργάνωση, επάρκεια υποδομών και ίσες συνθήκες για όλους τους υποψηφίους.

ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΔΩ ΚΑΙ EΔΩ