Στελέχη εκπαίδευσης: Ερώτηση στη Βουλή για τις παρατάσεις και τις καθυστερήσεις στις κρίσεις

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Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές στελεχών στην εκπαίδευση καθυστερούν επί χρόνια, με συνεχείς παρατάσεις θητειών και τοποθετήσεις χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Ελληνική Λύση φέρνει στη Βουλή το ζήτημα των επιλογών στελεχών στην εκπαίδευση, καταθέτοντας ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η βουλευτής Β’ Πειραιώς Σοφία-Χαΐδω Ασημακοπούλου υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες επιλογής χαρακτηρίζονται από συνεχείς παρατάσεις θητειών και καθυστερήσεις στην προκήρυξη των προβλεπόμενων κρίσεων.

Σύμφωνα με την ερώτηση, η πρακτική αυτή, όπως αναφέρεται, δεν συνάδει με τον στόχο του νόμου 4823/2021, ο οποίος προέβλεπε ορθολογική αναδιάταξη των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Οι εκκρεμότητες που επισημαίνονται

Στο κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης αναφέρεται ότι, με σειρά τροπολογιών και υπουργικών αποφάσεων, έχουν δοθεί επανειλημμένες παρατάσεις στις θητείες στελεχών, ενώ οι κενές θέσεις καλύπτονται, όπως υποστηρίζεται, χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Η βουλευτής επισημαίνει ακόμη ότι από το 2014 δεν έχει πραγματοποιηθεί διαδικασία επιλογής για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ενώ υπογραμμίζει πως η θητεία τους έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και, καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη, εκτιμά ότι οδηγείται σε νέα παράταση.

Αναφορές σε Περιφερειακές Διευθύνσεις, ΚΕΠΕΑ και ΚΕΔΑΣΥ

Η ερώτηση κάνει επίσης λόγο για παρατάσεις στις θητείες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι όσοι τοποθετήθηκαν το 2019 διανύουν πλέον τέταρτο σχολικό έτος παράτασης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι εκκρεμεί η επιλογή στελεχών στα ΚΕΠΕΑ, όπου οι τελευταίες κρίσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από περισσότερα από δεκατρία χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κείμενο, η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχει προχωρήσει έως τη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στις 31 Ιουλίου 2026 ολοκληρώνεται η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ, όπως αναφέρεται, δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική προκήρυξη για την επιλογή νέων στελεχών.

Οι αναφορές σε κυβερνητικές δηλώσεις και τα ερωτήματα προς την υπουργό

Η Ελληνική Λύση υπενθυμίζει ακόμη δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας από το 2024 και το 2025, σύμφωνα με τις οποίες είχε εκφραστεί πρόθεση να περιοριστούν οι παρατάσεις και να προχωρούν οι επιλογές στελεχών μέσω προκηρύξεων. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, τα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί δεν τηρήθηκαν και οι σχετικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να υφίστανται.

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής ζητά από την υπουργό να διευκρινίσει αν προτίθεται να προχωρήσει στις προκηρύξεις και στην πλήρωση των θέσεων στελεχών εκπαίδευσης που παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.