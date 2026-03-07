Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης: Τι ισχύει για τους αξιολογικούς πίνακες

Το ζήτημα της παράτασης θητείας των στελεχών εκπαίδευσης επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με αφορμή τη λήξη της ισχύος των αξιολογικών πινάκων και τις επικείμενες διοικητικές μεταβολές.

Δημοσιεύματα και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών φορέων θέτουν στο επίκεντρο το ερώτημα αν απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για την παραμονή Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στις θέσεις τους μετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και ποιο είναι το ακριβές χρονικό όριο ισχύος των υφιστάμενων πινάκων επιλογής.

Όπως επισημαίνει ο Αιρετός Σερρών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει σαφείς απαντήσεις τόσο για τη διάρκεια ισχύος των αξιολογικών πινάκων όσο και για τη συνέχιση άσκησης καθηκόντων μετά τη λήξη της θητείας. Με δεδομένο ότι από τις 31 Ιουλίου 2026 παύει η ισχύς συγκεκριμένων πινάκων, η συζήτηση μετατοπίζεται από το ενδεχόμενο «παράτασης» στην ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού των διαδικασιών επιλογής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά:

Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης και χρονική ισχύς αξιολογικών πινάκων: Τι προβλέπει ο νόμος

Το τελευταίο διάστημα, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και φορείς ανέδειξαν το ζήτημα των παρατάσεων θητείας των στελεχών εκπαίδευσης, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με:

• τη χρονική ισχύ των αξιολογικών πινάκων επιλογής και

• το αν απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για την παραμονή των στελεχών στις θέσεις τους μετά τη λήξη της θητείας τους.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, προκύπτουν τα εξής:

Ισχύς αξιολογικών πινάκων επιλογής

Για την επιλογή και τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα (σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 του νόμου) καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

Η διάρκεια ισχύος των πινάκων διαφοροποιείται ως εξής:

• Για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Οι πίνακες ισχύουν έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

• Για τις περιπτώσεις στ’ έως θ’ (Διευθυντές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ.)

Οι πίνακες ισχύουν έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Συνεπώς, με βάση το έτος κύρωσης των ισχυόντων πινάκων, από 31 Ιουλίου 2026 παύει η ισχύς των πινάκων:

• Διευθυντών Εκπαίδευσης

• Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Θητεία στελεχών εκπαίδευσης

Η επιλογή και τοποθέτηση στελεχών γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία:

• ξεκινά από την τοποθέτησή τους

• λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Επιπλέον:

• Οι τοποθετήσεις σε κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας.

• Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Απαιτείται νόμος παράτασης;

Με βάση τη ρητή διατύπωση της διάταξης:

Δεν απαιτείται ειδικός νόμος παράτασης για να παραμείνουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις θέσεις τους μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα νέοι.

Η παραμονή τους καλύπτεται αυτοδικαίως από τη διάταξη περί συνέχισης άσκησης καθηκόντων μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Πλήρωση θέσεων λόγω συνταξιοδότησης

Όσον αφορά τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων που θα κενωθούν το καλοκαίρι λόγω συνταξιοδότησης:

• Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο,

καθήκοντα Διευθυντή αναλαμβάνει ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας,

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέου στελέχους.

Συμπέρασμα

Από τις 31 Ιουλίου 2026 οι ισχύοντες πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων παύουν να ισχύουν.

Ωστόσο:

• Δεν απαιτείται νομοθετική παράταση για τη συνέχιση άσκησης καθηκόντων.

• Η διοικητική συνέχεια διασφαλίζεται ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• Οι κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων καλύπτονται προσωρινά από τους Υποδιευθυντές.

Η συζήτηση, επομένως, πρέπει να εστιάζει όχι σε υποτιθέμενες «παρατάσεις», αλλά στον έγκαιρο σχεδιασμό των διαδικασιών επιλογής, ώστε να διασφαλιστεί θεσμική ομαλότητα και διοικητική σταθερότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα.