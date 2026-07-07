e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 10 Ιουλίου
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Συνολικά 69,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν έως τις 10 Ιουλίου σε περισσότερους από 81.000 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ συνεχίζονται έως τις 10 Ιουλίου, με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 69,8 εκατ. ευρώ να κατευθύνεται σε 81.273 δικαιούχους μέσω των προγραμματισμένων καταβολών.
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού, οι καταβολές αφορούν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται να διατεθούν έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 16 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.
Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά όσους έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεων.
Οι καταβολές της ΔΥΠΑ
Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε σειρά πληρωμών που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.
Συγκεκριμένα:
20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Οι συγκεκριμένες καταβολές εντάσσονται στον προγραμματισμό πληρωμών των δύο φορέων για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
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