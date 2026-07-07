e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 10 Ιουλίου

Η ΟΙΕΛΕ, σε ανακοίνωσή της, παρουσιάζει τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Σύλλογο Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με αιχμή τις εργασιακές συνθήκες, τις αποδοχές και τη συνεργασία με τη διοίκηση.