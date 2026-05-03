Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι δικαιούνται αυξημένη ενίσχυση

Πίνακας περιεχομένων

Το επίδομα συνταξιούχων αυξάνεται στα 300 ευρώ, στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενισχύοντας την οικονομική στήριξη που καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από σημαντική αναθεώρηση των κριτηρίων, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να το λάβουν.

Με τη νέα ρύθμιση, το μέτρο αποκτά ευρύτερη κοινωνική στόχευση, καθώς αφορά πλέον περίπου 1,87 εκατομμύρια πολίτες. Η πλειονότητα αυτών είναι συνταξιούχοι, ενώ περιλαμβάνονται και δικαιούχοι επιδομάτων που καταβάλλονται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Πόσοι ωφελούνται από τη διεύρυνση του μέτρου

Η αναπροσαρμογή των κριτηρίων οδηγεί σε σημαντική αύξηση των δικαιούχων, καθώς περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται πλέον στο μέτρο. Συνολικά, από τους 1,87 εκατομμύρια πολίτες που καλύπτονται, περίπου 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 85% του συνόλου.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο πολιτικών στήριξης, με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος της δαπάνης κατατάσσει το συγκεκριμένο μέτρο ανάμεσα στα πιο σημαντικά του νέου σχεδιασμού.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Η αύξηση των δικαιούχων συνδέεται άμεσα με την αλλαγή των εισοδηματικών και περιουσιακών προϋποθέσεων. Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα μπορεί πλέον να φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.

Για τα ζευγάρια ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια αυξάνονται στις 35.000 ευρώ για το εισόδημα και στις 400.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία. Στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα λαμβάνονται υπόψη όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μετά τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Επιδόματα: Δείτε με λίγα κλικ στο gov.gr τι δικαιούστε

Ποιοι εντάσσονται στους δικαιούχους

Με βάση τα νέα δεδομένα, το επίδομα καλύπτει ζευγάρια με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ. Αντίστοιχα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι μπορούν να το λάβουν εφόσον το εισόδημά τους φτάνει έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά.

Ενδεικτικές περιπτώσεις δείχνουν ότι ένα ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ μπορεί να εισπράξει συνολικά 600 ευρώ, ενώ ένας συνταξιούχος με εισόδημα από σύνταξη και ενοίκια μπορεί να λάβει 300 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ένας από τους δύο συζύγους υπερβαίνει τα ατομικά όρια, το επίδομα χορηγείται μόνο στον άλλο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο.

Επιδόματα: ΑΛΛΑΓΕΣ με το Εθνικό Μητρώο Παροχών – Τέλος στις διπλοπληρωμές

Στήριξη και σε άλλες κοινωνικές ομάδες

Πέρα από τους συνταξιούχους, το μέτρο επεκτείνεται και σε περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων. Για τις κατηγορίες αυτές, η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς ηλικιακούς ή εισοδηματικούς περιορισμούς.

Η πρόβλεψη αυτή διατηρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης, ενισχύοντας ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και διευρύνοντας την εμβέλεια της οικονομικής στήριξης.