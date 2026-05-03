Καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών στο στόχαστρο – Τι καταγγέλλεται

Καταγγελίες για παράνομες χρεώσεις και πιέσεις σε τραπεζικούς πελάτες διατυπώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, καλώντας σε αυξημένη προσοχή.

Καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών φέρνει στο προσκήνιο η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και τη σχέση με τους πελάτες. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως διαδικασίες που σχετίζονται με το άνοιγμα και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες εμφανίζουν σημαντικά κέρδη, δεν δικαιολογείται η επιβολή επιπλέον οικονομικών επιβαρύνσεων στους καταναλωτές ούτε η υιοθέτηση πρακτικών που περιορίζουν την ελευθερία επιλογής τους.

Πρακτικές που προκαλούν αντιδράσεις

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου βασικές τραπεζικές υπηρεσίες συνοδεύονται από αδικαιολόγητες χρεώσεις. Ειδικότερα, τονίζεται ότι το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς κόστος, ανεξάρτητα από το αν γίνεται ηλεκτρονικά ή σε κατάστημα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πρακτικές κατά τις οποίες παρουσιάζεται ως απαραίτητη η αγορά ασφαλιστικών ή επενδυτικών προϊόντων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού. Η συγκεκριμένη τακτική χαρακτηρίζεται ως παράνομη και καταχρηστική, καθώς δεν προβλέπεται καμία τέτοια υποχρέωση για τους καταναλωτές.

Παρεμβάσεις στους λογαριασμούς καταναλωτών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε περιπτώσεις όπου επιχειρείται η μετατροπή υφιστάμενων λογαριασμών ταμιευτηρίου σε άλλους τύπους, που εμφανίζονται ως «προνομιακοί». Όπως επισημαίνεται, οι λογαριασμοί αυτοί συνοδεύονται από επιβαρύνσεις διαχείρισης, χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη για την αλλαγή.

Η Ένωση τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν υποχρεούνται να αποδεχθούν τέτοιες τροποποιήσεις, ιδίως όταν αυτές προκύπτουν μονομερώς από την πλευρά των τραπεζών και συνεπάγονται πρόσθετα κόστη.

Έκκληση για εγρήγορση των πολιτών

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών καλεί τους πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή σε κάθε συναλλαγή με τραπεζικά ιδρύματα. Η σωστή ενημέρωση για τα δικαιώματα των πελατών θεωρείται καθοριστική για την αποφυγή επιβαρύνσεων που δεν προβλέπονται.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να αποδέχονται πιέσεις ή χρεώσεις που δεν έχουν νομική βάση, ενώ ενθαρρύνονται να αντιδρούν σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Καταγγελίες και προστασία καταναλωτών

Η Ένωση υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά που παραβιάζουν τα δικαιώματα των πελατών. Οι πολίτες καλούνται να προχωρούν σε καταγγελίες προς τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η ενεργή στάση των καταναλωτών, όπως σημειώνεται, αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισμό πρακτικών που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους τραπεζικούς πελάτες και διαταράσσουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές.