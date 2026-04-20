Τράπεζες: ΤΕΛΟΣ οι αναλήψεις όπως τις ξέραμε – Όλα όσα αλλάζουν

Πίνακας περιεχομένων

Οι αναλήψεις μετρητών αλλάζουν μορφή στην Ευρώπη, με κινητά τηλέφωνα και νέες υπηρεσίες να αντικαθιστούν σταδιακά τις παραδοσιακές κάρτες.

Οι αναλήψεις μετρητών στην Ευρώπη εισέρχονται σε μια νέα εποχή, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη σταδιακή απομάκρυνση από τη χρήση φυσικών καρτών. Οι τράπεζες προσανατολίζονται σε λύσεις που αξιοποιούν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πορτοφόλια, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ευκολία και ενίσχυση της ασφάλειας στις συναλλαγές.

Την ίδια στιγμή, νέες πρακτικές κάνουν ήδη την εμφάνισή τους σε διάφορες χώρες, ενώ εξετάζονται και πρόσθετα μέτρα που αναμένεται να αλλάξουν συνολικά τον τρόπο πρόσβασης στα μετρητά. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τόσο τα ΑΤΜ όσο και τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών.

Ψηφιακές λύσεις αντί για φυσικές κάρτες

Η μετάβαση σε ψηφιακές μορφές συναλλαγών βασίζεται κυρίως στη χρήση κινητών συσκευών. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν φυσική κάρτα, αξιοποιώντας εφαρμογές τραπεζών και ψηφιακά πορτοφόλια.

Στην Ελλάδα, η χρήση ψηφιακών καρτών έχει ήδη επεκταθεί μέσω υπηρεσιών όπως Apple Pay, Google Wallet και Samsung Pay. Μέσω της τεχνολογίας ανέπαφων συναλλαγών, ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία πλησιάζοντας τη συσκευή του στο ΑΤΜ και επιβεβαιώνοντας με το προσωπικό του PIN.

Πώς λειτουργούν τα νέα συστήματα ανάληψης

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται ήδη εναλλακτικά μοντέλα ανάληψης. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί σύστημα που επιτρέπει την ανάληψη μετρητών αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η διαδικασία ξεκινά από την εφαρμογή της τράπεζας, όπου δημιουργούνται προσωρινοί κωδικοί. Οι κωδικοί αυτοί εισάγονται στο ΑΤΜ, ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή χωρίς τη χρήση κάρτας. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να προηγηθεί προγραμματισμός της συναλλαγής, ακόμη και ημέρες νωρίτερα, γεγονός που ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας.

Ενίσχυση του cashback και νέα όρια

Παράλληλα με τις αλλαγές στα ΑΤΜ, το σύστημα cashback αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Πρόκειται για τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών κατά τη διάρκεια αγορών, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο.

Σήμερα, το ανώτατο όριο για ανάληψη μέσω cashback διαμορφώνεται στα εξήντα ευρώ. Ωστόσο, προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη Γαλλία εισηγούνται την αύξηση του ποσού έως τα εκατόν πενήντα ευρώ, ενώ εξετάζεται και η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους εμπόρους για την ενίσχυση της χρήσης της υπηρεσίας.

Οι αλλαγές που φέρνει η οδηγία PSD3

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς η ευρωπαϊκή οδηγία PSD3 αναμένεται να αναμορφώσει τον τρόπο ανάληψης μετρητών.

Μεταξύ των προβλέψεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάληψης χρημάτων απευθείας από καταστήματα χωρίς να απαιτείται αγορά προϊόντων. Το όριο για τις συγκεκριμένες συναλλαγές προβλέπεται να φτάνει έως τα εκατόν πενήντα ευρώ, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών.

Η πλήρης εφαρμογή των αλλαγών αναμένεται έως το τέλος του 2026, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μετρητά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η παρουσία τραπεζικών υποκαταστημάτων είναι περιορισμένη.