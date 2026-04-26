Τα βασικά προβλήματα των καταναλωτών: Τράπεζες, δάνεια και στεγαστική πίεση

Οι καταγγελίες των καταναλωτών συγκεντρώνονται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ενώ παράλληλα η στεγαστική κρίση αναδεικνύεται σε σοβαρό κοινωνικό ζήτημα για πολλά νοικοκυριά.

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές, δημιουργώντας πιέσεις ιδιαίτερα σε εργαζόμενους και οικογένειες. Η συνεχής αύξηση των ενοικίων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσιτών κατοικιών έχουν οδηγήσει πολλούς πολίτες σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας ως προς την πρόσβαση στη στέγη.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις καταγγελίες καταναλωτών αποτυπώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών πιέσεων. Σε μια περίοδο όπου οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ακρίβεια, δανειακές υποχρεώσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι τράπεζες αναδεικνύονται ως ο τομέας που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές προβλημάτων.

Ο τραπεζικός κλάδος στο επίκεντρο των καταγγελιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διαχείριση καταγγελιών της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, ο τραπεζικός τομέας εμφανίζεται ως ο πιο προβληματικός για τους πολίτες. Η πλειοψηφία των καταγγελιών που καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά σχετίζεται με τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι αναφορές αυτές αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται για πολλά νοικοκυριά.

Οι υπόλοιποι τομείς που απασχολούν τους καταναλωτές

Μετά τον τραπεζικό κλάδο, σημαντικός αριθμός καταγγελιών αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αναφορές αυτές συνδέονται με ζητήματα εξυπηρέτησης, συναλλαγών και εμπορικών πρακτικών.

Ακολουθούν οι καταγγελίες που σχετίζονται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενώ μικρότερο μέρος των αναφορών αφορά τομείς όπως ο τουρισμός και οι τηλεπικοινωνίες. Παρότι τα ποσοστά είναι χαμηλότερα, τα ζητήματα που καταγράφονται δείχνουν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διάφορους κλάδους της αγοράς.

Ακόμη μικρότερος αριθμός καταγγελιών αφορά τον τομέα των ακινήτων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τρόφιμα και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η στέγαση ως κοινωνικό ζήτημα

Παράλληλα με τα προβλήματα στις υπηρεσίες της αγοράς, οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΓΣΕΕ επισημαίνουν ότι η στεγαστική κρίση έχει λάβει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Οι εξελίξεις στην αγορά κατοικίας επηρεάζουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά.

Η αυξανόμενη πίεση στις τιμές ενοικίασης και η δυσκολία εύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας δημιουργούν προβλήματα ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους, οικογένειες αλλά και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για τον λόγο αυτόν επισημαίνεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η στέγαση ως κοινωνικό δικαίωμα, μέσα από πολιτικές που θα στηρίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή κατοικία.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών προτείνει μια σειρά παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά κατοικίας.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών μακροχρόνιας ενοικίασης, μέσω φορολογικών κινήτρων και μηχανισμών διαχείρισης που θα διευκολύνουν την αξιοποίηση διαθέσιμων ακινήτων.

Επίσης, προτείνεται η υποστήριξη πολιτών που έχασαν την κατοικία τους λόγω πλειστηριασμών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς της.

Σημαντική θεωρείται ακόμη η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως φοιτητές, ηλικιωμένοι και εργαζόμενοι που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους.

Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση της κατασκευής προσιτών κατοικιών μέσω οικοδομικών συνεταιρισμών, καθώς και η αξιοποίηση μεγάλων αστικών διαμερισμάτων μέσω μορφών συγκατοίκησης για ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για ισορροπία μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, με στόχο τη διατήρηση της πρόσβασης των πολιτών σε κατοικία σε προσιτές τιμές.