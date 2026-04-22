Στο τραπέζι μόνιμο επίδομα 250 ευρώ – Σε ποιούς

Πίνακας περιεχομένων

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανάλογο με αυτό του Νοεμβρίου, φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου πακέτου στήριξης για την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Έκτακτο επίδομα σε συνταξιούχους – Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη χορήγησή του στο πλαίσιο των μέτρων που προκύπτουν από τον δημοσιονομικό χώρο λόγω υπέρβασης του πλεονάσματος και δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να το συμπεριλάβει στις σχετικές ανακοινώσεις της Τετάρτης για τα νέα μέτρα στήριξης.

Το οικονομικό επιτελείο, με προϊστάμενο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, εξετάζει την ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς βάσει στοιχείων φαίνεται να είναι η κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο από το νέο κύμα ακρίβειας.

Την Τετάρτη η ανακοίνωση του νέου πακέτου στήριξης

Την Τετάρτη 22/04 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται το δημοσιονομικό περιθώριο, που προέκυψε από το πλεόνασμα. Οι εξαγγελίες αναμένονται ανήμερα της επίσημης ανακοίνωσης από Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ των οριστικών στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, το οποίο παρουσιάζει σημαντική υπέρβαση από τους στόχους. Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4,8%-4,9% του ΑΕΠ έναντι του 3,7% που ήταν ο αρχικός στόχος του προϋπολογισμού.

Τα νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, σημείωσε πως περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα και «υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ύψος του πλεονάσματος που μπορεί να διατεθεί εκτιμάται γύρο στα 800 εκατομμύρια, ωστόσο εξ αυτών τα 300 έχουν ήδη προϋπολογιστεί για την επιδότηση του diesel, το fuel pass και την επιδότηση για τα λιπάσματα. Πρόκειται για τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Οπότε το επιπλέον ποσό ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Το κυβερνητικό επιτελείο προσανατολίζεται να αξιοποιήσει το εν λόγω κεφάλαιο για την παράταση και τον Ιούνιο των επιδοτήσεων που διέθεσε για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου για Fuel Pass, επιδότηση 16 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και μείωση των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα και των τιμολογίων των λιπασμάτων.

Δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια έξτρα ενίσχυση για τα λιπάσματα, η προμήθεια των οποίων έχει επηρεαστεί σημαντικά από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και να προχωρήσει και στην επιδότηση των σταθερών τιμολογίων του ρεύματος.

Σχετικά με την επιδότηση τροφίμων, τύπου Market Pass, η κυβέρνηση τηρεί ακόμη στάση αναμονής, με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΘΟ, να σημειώνουν ότι η επιδότηση θα αποφασιστεί αν έχουμε καταστάσεις ανάλογες του 2022, δηλαδή άνοδο του πληθωρισμού στο 6-7%, με τα τρόφιμα να «πρωταγωνιστούν» στο κύμα ακρίβειας. Αν δεν υπάρξουν ακραίες ανατιμήσεις σε όλα τα τρόφιμα, η στήριξη θα έρθει με μία έκτακτη «επιταγή ακρίβειας» για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα φορολογικά μέτρα, ωστόσο η «εργαλειοθήκη» βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα – το πιθανότερο την Τετάρτη – από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εν συνέχεια θα εξειδικευτούν από τους αρμόδιους υπουργούς.

