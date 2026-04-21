Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι τη δεύτερη δόση

Στις 29 Μαΐου η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, με προθεσμία υποβολής στοιχείων έως 30 Απριλίου.

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 μπαίνει στην τελική ευθεία για την καταβολή της δεύτερης δόσης, η οποία αφορά χιλιάδες νοικοκυριά που επηρεάστηκαν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η διαδικασία συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων στην πλατφόρμα myΘέρμανση, όπου οι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Προθεσμίες και υποχρεώσεις δικαιούχων

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για την υποβολή παραστατικών έως τις 30 Απριλίου 2026. Μέχρι τότε, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις αγορές τους.

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος των τιμολογίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στις πραγματικές συναλλαγές, αποφεύγοντας καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η δεύτερη δόση ακολουθεί την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά την πληρωμή του Μαΐου, προβλέπεται και τρίτη δόση.

Η τελευταία καταβολή αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ποια έξοδα καλύπτει η ενίσχυση

Το επίδομα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών αναγκών, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Για τη δεύτερη δόση, λαμβάνονται υπόψη αγορές υγρών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, καθώς και καυσόξυλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Στην εκκαθάριση περιλαμβάνονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Τα ποσά του επιδόματος

Η οικονομική ενίσχυση ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός βασίζεται σε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η αξία των αγορών να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος.

Αφορολόγητο και χωρίς συμψηφισμούς

Το επίδομα παραμένει αφορολόγητο και ακατάσχετο, χωρίς να υπόκειται σε συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το πλήρες ποσό στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη και σωστή υποβολή των στοιχείων για την ομαλή καταβολή της ενίσχυσης.