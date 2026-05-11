ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Στέγασης: Τα βήματα για την αίτηση

Πίνακας περιεχομένων

Το Επίδομα Στέγασης αφορά νοικοκυριά που ζουν σε μισθωμένη κατοικία, με αίτηση μέσω ΟΠΕΚΑ ή Κέντρων Κοινότητας και έγκριση που ισχύει για 6 μήνες.

Το Επίδομα Στέγασης απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και χορηγείται μέσω προνοιακού προγράμματος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας.

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία, από τους κωδικούς Taxisnet έως το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και το IBAN. Η έγκριση του επιδόματος έχει διάρκεια 6 μηνών και μετά το τέλος του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για την ανανέωση της επιδότησης.

Ποια στοιχεία χρειάζονται πριν από την αίτηση

Το πρώτο απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο στην εφαρμογή είναι οι κωδικοί Taxisnet. Μέσω αυτών γίνεται η σύνδεση στην πλατφόρμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητος είναι επίσης ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο του νοικοκυριού που διαμένει στη μισθωμένη κατοικία, γι’ αυτό τα στοιχεία των μελών πρέπει να είναι διαθέσιμα.

Πριν από την υποβολή χρειάζεται και ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ. Το μισθωτήριο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μισθωτήριο, ρεύμα και τραπεζικός λογαριασμός

Εκτός από το μισθωτήριο, απαιτείται λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή κάποιου μέλους του νοικοκυριού. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για την ταυτοποίηση της κατοικίας και τη σύνδεσή της με το νοικοκυριό.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει ακόμη να δηλώσει ενεργό τραπεζικό λογαριασμό. Το IBAN που θα καταχωριστεί πρέπει να ανήκει σε λογαριασμό στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πώς ξεκινά η διαδικασία στην πλατφόρμα

Η αίτηση αρχίζει με την είσοδο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, όπου ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Από εκεί ξεκινά η ηλεκτρονική διαδικασία για το Επίδομα Στέγασης.

ΟΠΕΚΑ: Σε ποιό επίδομα διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι

Αν στο σπίτι διαμένουν και άλλα ενήλικα άτομα, όπως σύζυγος ή παιδιά άνω των 18 ετών, πρέπει να εισέλθουν και εκείνα στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς Taxisnet. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη συναίνεσή τους για την αίτηση.

Ο έλεγχος των στοιχείων και η καταχώριση του μισθωτηρίου

Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα στοιχεία από την τελευταία φορολογική δήλωση. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ο αιτών πρέπει να ελέγξει αν τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι σωστά. Στη συνέχεια καταχωρίζει τον αριθμό της ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, ώστε το σύστημα να διασταυρώσει αυτόματα τα στοιχεία με την ΑΑΔΕ.

Επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ

Η οριστική υποβολή της αίτησης

Στο επόμενο στάδιο συμπληρώνονται το IBAN, το email και το κινητό τηλέφωνο του αιτούντος. Τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για ενημερώσεις που αφορούν την αίτηση.

Η οριστική υποβολή γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος βεβαιωθεί ότι όλα τα πεδία εμφανίζονται πράσινα, ως ένδειξη έγκρισης. Τότε μπορεί να πατήσει την επιλογή «Οριστική Υποβολή» για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν υπάρχουν αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα ή στην περιουσία.

Η απόρριψη μπορεί επίσης να προκύψει αν ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανήκει σε μέλος του νοικοκυριού. Για την έγκριση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα με τον αριθμό των μελών.

Μετά την έγκριση, το Επίδομα Στέγασης ισχύει για 6 μήνες. Όταν περάσει το εξάμηνο, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση, ώστε να ανανεωθεί η επιδότηση.