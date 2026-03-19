Σε ποιές συντάξεις μπαίνει «μπλόκο» με αιφνιδιαστική αλλαγή των ορίων ηλικίας

Πίνακας περιεχομένων

Μπλόκο σε συντάξεις γονέων με ανήλικο από το Δημόσιο – Για το θέμα θα πρέπει να πάρει θέση το υπουργείο Εργασίας, είτε επικυρώνοντας τα όσα ισχυρίζονται οι υπηρεσίες με νέα εγκύκλιο που θα τροποποιεί την προηγούμενη, είτε διατηρώντας τα ισχύοντα που αναφέρονται στις οδηγίες της εγκυκλίου 920/2016.

Σύμφωνα με το capital, αιφνιδιαστική αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης επί το δυσμενέστερο ανακύπτει για γονείς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι απέκτησαν παιδί μετά το 2013. Μέχρι πρότινος μπορούσαν να πάρουν σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου αρκεί να είχαν συμπληρώσει την 25ετία ως το 2012.

Το τελευταίο διάστημα όμως η αρμόδια Διεύθυνση Συνάξεων του Δημοσίου ακολουθεί διαφορετική ερμηνεία των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος (η 920/2016) και απορρίπτει το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε αυτή την κατηγορία με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να έχουν ανήλικο και 25ετία μαζί ως το 2012.

Η επιβάρυνση στα όρια ηλικίας μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 7 έτη, καθώς από τη στιγμή που ακυρώνεται η έξοδος με ανήλικο, οι επιλογές συνταξιοδότησης για όσους απέκτησαν παιδί μετά το 2013 είναι δυο: είτε με 40 χρόνια ασφάλισης στα 62, είτε στα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια, όταν με τις διατάξεις ανηλίκων θα έβγαιναν στα 60.

Για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων με διατάξεις ανήλικου παιδιού η εγκύκλιος 920/2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ 51) προβλέπει ότι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι δυο γονείς με ευνοϊκά όρια ηλικίας αρκεί να συμπληρώνουν 25ετία το 2011 ή το 2012 και να έχουν ανήλικο τέκνο, είτε μαζί με την 25ετία, είτε και μεταγενέστερα. Το κλειδί είναι στη λέξη “μεταγενέστερα” καθώς αναγνωρίζεται η ιδιότητα του γονέα για σύνταξη με ανήλικο και σε όσους απέκτησαν παιδί μετά το 2013.

Αυτό σημαίνει ότι ένας γονέας που συμπλήρωσε την 25ετία το 2011, αλλά απέκτησε παιδί το 2013 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για γονείς υπαλλήλους που το 2011 είχαν και ανήλικο τέκνο μαζί με την 25ετία.

Η ερμηνεία όμως που δίνουν το τελευταίο διάστημα αρμόδια στελέχη της A΄Διεύθυνσης Απονομών Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου τομέα του ΕΦΚΑ, είναι διαφορετική και απορρίπτουν αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς με το αιτιολογικό ότι έχουν μεν την 25ετία το 2011, αλλά απέκτησαν παιδί μετά το 2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 920/2016 καθοριστικό στοιχείο για την κρίση ενός του δικαιώματος συνταξιοδότησης γονέων δημοσίων υπαλλήλων με ανήλικο τέκνο είναι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση 25ετίας) και η “ιδιότητα” του γονέα με ανήλικο φυσικό / θετό παιδί είτε αυτή (η ιδιότητα) υφίσταται κατά τον χρόνο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε ακόμα και αν αυτή αποκτηθεί μετά την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πριν ή μετά την 01–01-2013.”

Ενώ λοιπόν η εγκύκλιος λέει ξεκάθαρα ότι οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς παρότι είχαν χωριστά την 25ετία από το ανήλικο, η αρμόδια υπηρεσία συντάξεων ισχυρίζεται ότι δεν μπορούν γιατί δεν συντρέχουν κατά το 2011 ή το 2012 αθροιστικά η ανηλικότητα του τέκνου και η συμπλήρωση της 25ετίας.

Οι γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 ή το 2012 και απέκτησαν παιδί μεταγενέστερα, εγκλωβίζονται σε κρυφές αυξήσεις ορίων ηλικίας και αν δεν υπάρξει διόρθωση και επαναφορά της ισχύος της εγκυκλίου 920, θα συνταξιοδοτηθούν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Για παράδειγμα γονέας που έκλεισε το 52ο έτος τον Ιούνιο του 2018 με 25ετία το 2011 και απέκτησε παιδί το 2013, με βάση την εγκύκλιο θα έβγαινε σε πλήρη σύνταξη φέτος με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Μετά την ανατροπή θα βγεί είτε στα 67 με πλήρη σύνταξη είτε στα 62 με μειωμένη είτε θα πρέπει να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης για να πάρει πλήρη σύνταξη στα 62.

Εγκλωβισμένοι αλλά και ζημιωμένοι είναι και οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που απέκτησαν παιδί μετά το 2013 και αναγνώρισαν πλασματικούς χρόνους για να έχουν την 25ετία το 2011 ή το 2012 προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις ανήλικου τέκνου. Μετά την ανατροπή, χάνουν το δικαίωμα να βγούν στη σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου ενώ έχουν επιβαρυνθεί και με το κόστος των πλασματικών ετών.

Για το θέμα θα πρέπει να πάρει θέση το υπουργείο Εργασίας, είτε επικυρώνοντας τα όσα ισχυρίζονται οι υπηρεσίες με νέα εγκύκλιο που θα τροποποιεί την προηγούμενη, είτε διατηρώντας τα ισχύοντα που αναφέρονται στις οδηγίες της εγκυκλίου 920/2016.

