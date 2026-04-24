Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν;

Οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουνίου 2026 ξεκινούν στις 26 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 28 Μαΐου.

Οι συντάξεις Ιουνίου 2026 μπαίνουν στο επίκεντρο, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμών για τον Μάιο και οι συνταξιούχοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις επόμενες καταβολές. Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, στα τέλη Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι καταβολές έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ενώ τα ποσά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από την προηγούμενη ημέρα.

Πότε πληρώνονται οι νέοι συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι που υπάγονται στο καθεστώς μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, βάσει του νόμου 4387/2016, θα δουν τις συντάξεις τους να καταβάλλονται στις 26 Μαΐου.

Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι μη μισθωτοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Οι πληρωμές για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

Την ίδια ημέρα, στις 26 Μαΐου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Η κοινή ημερομηνία πληρωμής διευκολύνει την ομαλή εκτέλεση των καταβολών για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ

Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, οι πληρωμές μεταφέρονται για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει για ειδικές κατηγορίες

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν επίσης στις 28 Μαΐου.

Η καταβολή ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τις συντάξεις του Δημοσίου, καλύπτοντας και τις περιπτώσεις προκαταβολής σύνταξης.

Πώς γίνεται η πίστωση των ποσών

Τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα της πληρωμής.

Έτσι, οι συνταξιούχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους νωρίτερα μέσω των ΑΤΜ.