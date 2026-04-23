ΚΛΕΙΔΩΣΕ! Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται – Όλες οι ημερομηνίες καταβολής

Από 24 έως 27 Απριλίου οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ – Πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Οι συντάξεις Μαΐου θα καταβληθούν από 24 έως 27 Απριλίου 2026

Οι πληρωμές γίνονται σε δύο φάσεις, με διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών

Μαζί με τις κύριες συντάξεις καταβάλλονται και οι επικουρικές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις συντάξεις Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, στα τέλη Απριλίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Θα καταβληθούν:

Πότε θα δουν τις συντάξεις Μαΐου στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του συστήματος του ΕΦΚΑ (νόμος 4387/2016), ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλισμένου

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων)

Οι συντάξεις του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Οι πληρωμές ακολουθούν τη σταθερή πρακτική του διαχωρισμού, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ροών και την αποφυγή υπερφόρτωσης του τραπεζικού συστήματος. Τα ποσά εμφανίζονται συνήθως στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η τήρηση του συγκεκριμένου προγραμματισμού θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή εξυπηρέτηση των δικαιούχων, καθώς αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους σε όλη τη χώρα.