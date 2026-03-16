Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών: Τα ποσοστά αποχωρήσεων – Τι θα γίνει με τους Διορισμούς 1:1

Πίνακας περιεχομένων

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών 2025-2026 αποκαλύπτουν τα πραγματικά ποσοστά αποχωρήσεων ανά κλάδο και ενισχύουν το αίτημα για διορισμούς με αναλογία 1 προς 1.

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης και παραίτησης εκπαιδευτικών για την περίοδο 2025-2026 που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα επιμέλειας των εκπαιδευτικών Φάνη Βούγα και Δημήτρη Τσαρακλή, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα των αποχωρήσεων ανά κλάδο, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Τα ποσοστά των αποχωρήσεων επί του συνόλου δείχνουν ποιες ειδικότητες επηρεάζονται περισσότερο και ταυτόχρονα δημιουργούν ένα σαφές πλαίσιο για το τι πρέπει να ακολουθήσει σε επίπεδο διορισμών.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, στη γενική αγωγή καταγράφονται συνολικά 2.305 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, ποσοστό 45,80% επί του συνόλου, ενώ στην ειδική αγωγή οι αποχωρήσεις φτάνουν τις 140, δηλαδή 2,78% επί του συνολικού αριθμού. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν κρίσιμο δείκτη για τον σχεδιασμό των διορισμών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το Υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει τη δέσμευση για αναλογία 1 προς 1 μεταξύ συνταξιοδοτήσεων και διορισμών.

Η κατανομή των αποχωρήσεων ανά κλάδο στη γενική αγωγή παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Ο κλάδος ΠΕ70 (δάσκαλοι) συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποχωρήσεων με 1.590 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 31,60% του συνόλου. Πρόκειται για έναν αριθμό που από μόνος του δείχνει το εύρος των αναγκών που θα δημιουργηθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολουθεί ο κλάδος ΠΕ60 (νηπιαγωγοί) με 326 αποχωρήσεις και ποσοστό 6,48%, ενώ ο κλάδος ΠΕ11 (φυσικής αγωγής) καταγράφει 175 αποχωρήσεις, δηλαδή 3,48%. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του κλάδου ΠΕ06 (αγγλικών) με 131 αποχωρήσεις και ποσοστό 2,60%.

Οι υπόλοιποι κλάδοι εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συνολική εικόνα. Συγκεκριμένα καταγράφονται 24 αποχωρήσεις στον ΠΕ05 (0,48%), 9 στον ΠΕ07 (0,18%), 5 στον ΠΕ08 (0,10%), 14 στον ΠΕ73 (0,28%), 17 στον ΠΕ79.01 (0,34%), 13 στον ΠΕ86 (0,26%) και 1 αποχώρηση στον ΠΕ91.02 (0,02%).

Στην ειδική αγωγή, οι αριθμοί είναι σαφώς μικρότεροι, ωστόσο παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμοι λόγω των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου τομέα. Ο κλάδος ΠΕ70 ειδικής αγωγής εμφανίζει τις περισσότερες αποχωρήσεις με 113 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 2,25% του συνόλου.

Ακολουθεί ο κλάδος ΠΕ60 ειδικής αγωγής με 12 αποχωρήσεις (0,24%), ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στους υπόλοιπους κλάδους: ΠΕ11 με 4 αποχωρήσεις (0,08%), ΠΕ71 με 3 (0,06%), ΠΕ23 με 2 (0,04%), ΠΕ30 με 2 (0,04%), ΔΕ01-ΕΒΠ με 2 (0,04%), καθώς και ΠΕ21 και ΠΕ28 με από 1 αποχώρηση (0,02%).

Διαβάστε Σχολεία: «Ανοίγουν» 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών – Δείτε γιατί

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ξεκάθαρη: οι αποχωρήσεις κατανέμονται άνισα μεταξύ των κλάδων και δημιουργούν συγκεκριμένες ανάγκες σε κάθε ειδικότητα. Με δεδομένη τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για αναλογία 1 διορισμός για κάθε 1 συνταξιοδότηση, τα δεδομένα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Η εκπαιδευτική κοινότητα επισημαίνει ότι οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε να ερμηνευθούν με ευελιξία. Όταν καταγράφονται συγκεκριμένες αποχωρήσεις ανά κλάδο, η λογική της αναλογίας 1:1 σημαίνει ότι τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός διορισμών πρέπει να πραγματοποιηθεί στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι θέσεις και για το κατά πόσο τηρείται η αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ αποχωρήσεων και προσλήψεων. Οι αριθμοί των συνταξιοδοτήσεων λειτουργούν ως αντικειμενικός δείκτης των πραγματικών αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δείτε επίσης Τμήματα ένταξης: «Να αξιοποιηθούν στις μεταθέσεις και στη συνέχεια για μόνιμους διορισμούς»

Το μήνυμα που αναδεικνύεται από τα στοιχεία είναι σαφές: οι διορισμοί πρέπει να ακολουθούν τις πραγματικές αποχωρήσεις και τις ανάγκες των σχολείων. Η συζήτηση για την κατανομή των θέσεων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς διαφάνεια ή με αδιαφανείς διαδικασίες.