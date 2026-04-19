Επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ έως €900 – Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία

Το επίδομα ακουστικών από τον ΕΟΠΥΥ φτάνει έως και τα 1.080 ευρώ για παιδιά, με συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασία χορήγησης.

Επίδομα ακουστικών παρέχει ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους, με στόχο να περιορίσει το υψηλό κόστος απόκτησης σύγχρονων βοηθημάτων ακοής και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η απώλεια ακοής επηρεάζει όχι μόνο την υγεία, αλλά και βασικές πτυχές της ζωής, όπως η εργασία, η κοινωνική επαφή και η ψυχική ισορροπία, δημιουργώντας πολλαπλές δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τα ποσά που χορηγούνται δεν είναι ενιαία, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα της βαρηκοΐας και την ηλικιακή κατηγορία του δικαιούχου, διαμορφώνοντας ένα κλιμακωτό σύστημα ενίσχυσης.

Στην απλούστερη μορφή, το βασικό επίδομα φτάνει τα 450 ευρώ και απευθύνεται σε ασφαλισμένους με απώλεια ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά. Σε περιπτώσεις πιο σοβαρής κατάστασης, όπου η βαρηκοΐα είναι αμφίπλευρη και υπερβαίνει τα 80 ντεσιμπέλ, η επιδότηση αυξάνεται στα 900 ευρώ, καλύπτοντας την ανάγκη για δύο ακουστικά βοηθήματα.

Ενισχυμένη στήριξη για τα παιδιά

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους ανήλικους έως 16 ετών, όπου η οικονομική στήριξη είναι αυξημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.080 ευρώ, καθώς χορηγούνται έως 540 ευρώ για κάθε ακουστικό, επιτρέποντας καλύτερη κάλυψη των αναγκών των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

Πότε προβλέπεται αντικατάσταση των ακουστικών

Ο Οργανισμός έχει θεσπίσει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την ανανέωση του εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση των παροχών.

Για τους ενήλικες, η δυνατότητα νέας επιδότησης παρέχεται κάθε τέσσερα χρόνια. Αντίθετα, για τα παιδιά έως 16 ετών, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει νωρίτερα, λόγω των μεταβολών στην ανάπτυξη και την ακουστική ικανότητα, ενώ σε ορισμένες ιατρικά τεκμηριωμένες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και ετήσια ανανέωση.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Η διαδικασία ξεκινά με την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να απευθυνθεί σε ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό ιατρείο, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ηλεκτρονική γνωμάτευση, η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

Η σημασία της ενίσχυσης για την καθημερινότητα

Η οικονομική επιδότηση για ακουστικά βοηθήματα δεν αφορά μόνο την κάλυψη μιας ιατρικής ανάγκης, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δικαιούχων.

Μέσω της πρόσβασης σε σύγχρονη τεχνολογία, περιορίζονται τα εμπόδια στην επικοινωνία και ενισχύεται η συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, μειώνοντας ταυτόχρονα την ψυχολογική επιβάρυνση που συνοδεύει την απώλεια ακοής.