Express εξώσεις για απλήρωτα ενοίκια: Όλες οι αλλαγές στα ακίνητα

Από 1η Μαΐου αλλάζει η διαδικασία για τα ανείσπρακτα ενοίκια, με ταχύτερη έκδοση διαταγών από δικηγόρους.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια μπαίνουν σε νέα φάση διαχείρισης από την 1η Μαΐου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα διαφορετικό πλαίσιο που επιταχύνει τη διαδικασία ανάκτησης οφειλών και επιστροφής των ακινήτων στους ιδιοκτήτες. Οι αλλαγές στοχεύουν στη μείωση των καθυστερήσεων που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα.

Το νέο σύστημα μεταβάλλει τον τρόπο έκδοσης βασικών αποφάσεων, δίνοντας μεγαλύτερο ρόλο στους δικηγόρους και περιορίζοντας την εμπλοκή των δικαστηρίων σε αρχικό στάδιο.

Νέος ρόλος για τους δικηγόρους

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου θα εκδίδονται πλέον από πιστοποιημένους δικηγόρους και όχι από δικαστές.

Η αλλαγή αυτή επιδιώκει να περιορίσει τις καθυστερήσεις που προέκυπταν λόγω φόρτου εργασίας και αναβολών στα δικαστήρια, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις λήξης μίσθωσης ή όταν ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο χωρίς ενεργή συμφωνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή εξώδικου τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση του ενοικιαστή.

Προϋποθέσεις για τους δικηγόρους

Οι δικηγόροι που θα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι ταμειακά ενήμεροι.

Επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ προβλέπεται και υποχρεωτική επιμόρφωση πριν την ένταξή τους στο σύστημα.

Διαδικασία και χρόνοι ολοκλήρωσης

Οι υποθέσεις θα ανατίθενται μέσω καταλόγων των Δικηγορικών Συλλόγων ανά Πρωτοδικείο, με σειρά προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Η έκδοση της διαταγής αναμένεται να ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών από την ανάθεση, καλύπτοντας τόσο τις οφειλές όσο και την επιστροφή του ακινήτου.

Κόστος και πληρωμές

Το κόστος για τη διαδικασία καθορίζεται σε 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για την απόδοση μισθίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους.