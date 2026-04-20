Δείτε τι αλλάζει στις εξώσεις ενοικιαστών και από πότε

Εξώσεις εξπρές από τον Μάιο του 2026 αλλάζουν τα δεδομένα στις μισθώσεις, με ταχύτερες διαδικασίες και νέους κανόνες για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Εξώσεις με ταχύτερες διαδικασίες τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Το νέο σύστημα μεταβάλλει τη μέχρι σήμερα πρακτική, καθώς δίνει τη δυνατότητα έκδοσης διαταγών απόδοσης μισθίου και πληρωμής ενοικίων απευθείας από πιστοποιημένους δικηγόρους, χωρίς την παρέμβαση δικαστή.

Πώς αλλάζει η διαδικασία των εξώσεων

Η βασική διαφοροποίηση αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ο οποίος μειώνεται αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν μήνες για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, πλέον οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανακτούν τα ακίνητά τους μέσα σε λίγες εβδομάδες, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την κυκλοφορία των ακινήτων στην αγορά.

Αντιδράσεις και ανησυχίες στην αγορά

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δημιουργεί διαφορετικές προσδοκίες και ανησυχίες για τις δύο πλευρές της αγοράς.

Από τη μία πλευρά, οι ιδιοκτήτες εκτιμούν ότι θα μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τους κακοπληρωτές. Από την άλλη, οι ενοικιαστές εκφράζουν φόβους ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε καταχρηστική αξιοποίηση, ακόμη και σε περιπτώσεις μικρών καθυστερήσεων πληρωμών.

Οι ανησυχίες εντείνονται από τη συνεχή αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο αντικατάστασης ενοικιαστών με νέους που θα καταβάλλουν υψηλότερα μισθώματα.

Οι στόχοι των νέων ρυθμίσεων

Σύμφωνα με νομικούς, οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξορθολογισμού και ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Στόχος είναι η προστασία των ιδιοκτητών από τους λεγόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνεπών ενοικιαστών, χωρίς να καταργούνται οι βασικές εγγυήσεις προστασίας τους.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το νέο πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στην επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες απέφευγαν μέχρι σήμερα να τις εκμισθώσουν λόγω προηγούμενων αρνητικών εμπειριών.

Τι ισχύει για διαφορετικά είδη μισθώσεων

Οι προϋποθέσεις για την απόδοση του μισθίου διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της σύμβασης, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία με τη νέα, ταχύτερη διαδικασία.

Στις μισθώσεις ορισμένου χρόνου, η σύμβαση λήγει αυτόματα με την παρέλευση του συμφωνημένου διαστήματος και ο ενοικιαστής οφείλει να αποχωρήσει. Αν παραμείνει χωρίς συναίνεση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινηθεί άμεσα για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταγγελία.

Αντίθετα, στις μισθώσεις αορίστου χρόνου απαιτείται καταγγελία της σύμβασης και τήρηση τρίμηνης προθεσμίας, πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του μισθωτή.

Προθεσμίες, κόστος και υποχρεώσεις

Το νέο πλαίσιο προβλέπει σαφείς χρονικούς και οικονομικούς όρους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος οφείλει να εκδώσει τη σχετική διαταγή εντός 20 ημερών, ενώ το συνολικό κόστος καθορίζεται στα 700 ευρώ, εκ των οποίων 400 ευρώ αφορούν τη διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ τη διαταγή απόδοσης μισθίου.

Η καθυστέρηση πληρωμής και τα επόμενα βήματα

Η μη καταβολή ενοικίων αποτελεί την πιο συχνή αιτία έναρξης της διαδικασίας εξώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται αρχικά η αποστολή εξώδικης όχλησης προς τον ενοικιαστή, δίνοντάς του μια τελευταία προθεσμία για εξόφληση των οφειλών. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, συχνά σε συνδυασμό με διαταγή πληρωμής για τα ανεξόφλητα ποσά.

Η σημασία της έγκαιρης αντίδρασης

Η επιτάχυνση των διαδικασιών καθιστά κρίσιμο τον χρόνο αντίδρασης για τους ενοικιαστές.

Η καθυστέρηση στην άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες συνέπειες, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη ενημέρωση και κινητοποίηση βασικό παράγοντα προστασίας, παρά το γεγονός ότι τα ουσιαστικά δικαιώματα δεν καταργούνται με το νέο σύστημα.

