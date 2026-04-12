Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων τραπεζικά: Ποιές εξαιρέσεις ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Πίνακας περιεχομένων

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων, μετά από παράταση που δόθηκε για τεχνικούς λόγους.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή, η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή ενοικίων σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινίσεις που έχουν δοθεί προς ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Η νέα ημερομηνία έρχεται μετά από παράταση που αποφασίστηκε προκειμένου να ολοκληρωθούν κρίσιμες προσαρμογές στο σύστημα.

Η αλλαγή αυτή αφορά το σύνολο των μισθώσεων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρά στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας, μεταθέτοντας την έναρξη εφαρμογής του μέτρου που αρχικά είχε προγραμματιστεί νωρίτερα μέσα στο 2026.

Γιατί δόθηκε η παράταση στην εφαρμογή του μέτρου

Η μετάθεση της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 κρίθηκε αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της νέας διαδικασίας. Όπως επισημάνθηκε, απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση τεχνικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μέτρου.

Στόχος της παράτασης είναι να αποφευχθούν δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τους εκμισθωτές όσο και τους ενοικιαστές. Η ορθή προετοιμασία θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική παρακολούθηση των συναλλαγών και την αποφυγή προβλημάτων στην πράξη.

Οι επισημάνσεις που προηγήθηκαν πριν την απόφαση

Πριν την οριστική διαμόρφωση της νέας χρονικής έναρξης, είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις από την ΠΟΜΙΔΑ, η οποία είχε αναδείξει ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ρύθμισης. Μέσα από επιστολές και δημόσιες τοποθετήσεις, είχε ζητήσει την αναβολή της υποχρεωτικότητας έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στις 18 Μαρτίου 2026, η οργάνωση είχε απευθυνθεί στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, επισημαίνοντας την ανάγκη πρώτα να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Η σημασία της δήλωσης λογαριασμών στο ΜΙΔΑ

Κεντρικό ζήτημα για την εφαρμογή του μέτρου αποτελεί η λειτουργία της νέας πλατφόρμας μισθώσεων, όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν οι λογαριασμοί πληρωμής. Η διαδικασία αυτή θεωρείται απαραίτητη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πολλαπλοί συνιδιοκτήτες και απαιτείται σαφής καθορισμός των δικαιούχων.

Η έλλειψη αυτής της προετοιμασίας ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες, καθώς η μη πλήρης καταβολή μισθωμάτων μέσω τραπεζών μπορεί να επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις για τα εμπλεκόμενα μέρη. Για τον λόγο αυτό υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας πρέπει να ακολουθήσει και όχι να προηγηθεί της οργάνωσης των διαδικασιών.

Οι εξαιρέσεις που ζητούνται από την υποχρεωτικότητα

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της, η ΠΟΜΙΔΑ έχει προτείνει συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων που θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ μηνιαίως, καθώς και περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ προσώπων άνω των 70 ετών.

Επιπλέον, ζητείται να μην εντάσσονται στη ρύθμιση μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί, ποσά που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους, καθώς και καταβολές που πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά.

Οι προτάσεις για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας

Για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου πλαισίου, έχουν τεθεί και επιπλέον προτάσεις που αφορούν τον τρόπο πληρωμής. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα καταβολής ενοικίων σε κοινό λογαριασμό συνιδιοκτητών ή σε λογαριασμό ενός εξ αυτών ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο σύστημα.

Παράλληλα, προβλέπεται να επιτρέπεται η πληρωμή σε λογαριασμούς διαχειριστών, δικηγόρων ή άλλων εκπροσώπων, ενώ τίθεται και το ζήτημα της προστασίας μικρών εισοδημάτων, με πρόταση τα μισθώματα έως χίλια διακόσια πενήντα ευρώ να χαρακτηρίζονται ως ακατάσχετα. Τέλος, ζητείται η δημιουργία διαδικασίας ένστασης μέσω της ΑΑΔΕ για περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων που αμφισβητούνται.

