Τράπεζες: Τι γίνεται με τις καταθέσεις – Ο ρόλος των επιτοκίων

Αυξημένες καταθέσεις το 2025, αλλά με σαφή στροφή των αποταμιευτών προς πιο ρευστές μορφές και απομάκρυνση από τις προθεσμιακές.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση το 2025, καθώς ενισχύθηκαν κατά 10,4 δισ. ευρώ και έφτασαν συνολικά τα 213,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η άνοδος αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, ωστόσο συνοδεύεται από μια ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των αποταμιευτών.

Πίσω από την ενίσχυση των υπολοίπων, διαφαίνεται μια διαφορετική στρατηγική διαχείρισης χρημάτων. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δείχνουν να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές επιλογές αποταμίευσης, δίνοντας προτεραιότητα στην ευελιξία και την άμεση πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

Η στροφή προς τη ρευστότητα

Καθοριστικό στοιχείο της φετινής εικόνας είναι η ενίσχυση των καταθέσεων άμεσης πρόσβασης. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας αυξήθηκαν κατά 11,1 δισ. ευρώ μέσα στο 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Αντίθετα, οι προθεσμιακές καταθέσεις παρουσίασαν υποχώρηση, έστω και μικρή, γεγονός που δείχνει ότι οι αποταμιευτές αποφεύγουν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η επιλογή αυτή υποδηλώνει προτίμηση στη διατήρηση ρευστότητας, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται χαμηλότερες αποδόσεις.

Ο ρόλος των επιτοκίων στις αποφάσεις

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν στο επιτοκιακό περιβάλλον. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων πολιτικής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το προηγούμενο διάστημα επηρέασε τις αποδόσεις των τραπεζικών προϊόντων.

Ως αποτέλεσμα, το πλεονέκτημα που είχαν οι προθεσμιακές καταθέσεις έναντι των λογαριασμών όψεως μειώθηκε σημαντικά, κατά περίπου 56 μονάδες βάσης μέσα στο 2025.

Για πολλούς καταθέτες, η απόδοση που προσφέρουν πλέον δεν αντισταθμίζει τη δέσμευση κεφαλαίων, οδηγώντας σε αλλαγή επιλογών.

Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών αποταμίευσης

Παράλληλα με τη μετατόπιση προς πιο ρευστές καταθέσεις, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για άλλες μορφές τοποθέτησης κεφαλαίων. Αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα προσελκύουν πόρους που στο παρελθόν κατευθύνονταν κυρίως στις προθεσμιακές.

Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στα νοικοκυριά, τα οποία αναζητούν επιλογές με δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις, προσαρμοζόμενα στις νέες συνθήκες.

Η διαφοροποίηση των επιλογών αποταμίευσης δείχνει μια σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας, με έμφαση στη διαχείριση κινδύνου και απόδοσης.

Πώς διαμορφώνονται οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η συνολική αύξηση των καταθέσεων προήλθε τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, ενώ των επιχειρήσεων κατά 5,4 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση της απασχόλησης, στοιχεία που ενισχύουν τη δυνατότητα αποταμίευσης.

Ωστόσο, η επιλογή των πιο ρευστών μορφών αποταμίευσης αποκαλύπτει μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο μέλλον, με τα διαθέσιμα να λειτουργούν ως «μαξιλάρι» για απρόβλεπτες ανάγκες.

Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα

Οι προοπτικές για τις καταθέσεις παραμένουν μικτές, καθώς συνδυάζονται θετικά και περιοριστικά στοιχεία. Από τη μία πλευρά, η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση των εισοδημάτων αναμένεται να στηρίξουν τη συνολική εικόνα.

Από την άλλη, όσο τα επιτόκια διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, οι προθεσμιακές καταθέσεις δύσκολα θα επανακτήσουν την ελκυστικότητά τους.

Η νέα ισορροπία που διαμορφώνεται δείχνει ότι οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με διαφορετική σύνθεση, καθώς οι αποταμιευτές στρέφονται στη ρευστότητα, την ταχύτητα και τις εναλλακτικές επιλογές.

Με πληροφορίες από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο