Τράπεζες: Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Κλειστό θα είναι το σύστημα TARGET στις 3 και 6 Απριλίου 2026, με περιορισμούς στις διατραπεζικές συναλλαγές και μεταφορά υποχρεώσεων στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το σύστημα TARGET δεν θα λειτουργήσει στις 3 και 6 Απριλίου 2026, γεγονός που οδηγεί σε ειδικό καθεστώς τραπεζικών συναλλαγών, όπως επισημαίνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν και δεν αποτελούν επίσημες αργίες στη χώρα, συμπίπτουν με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών και των Διαμαρτυρόμενων, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για τις διατραπεζικές πράξεις.

Τι σημαίνει η μη λειτουργία του TARGET

Η αναστολή λειτουργίας του διευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο επηρεάζει συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές, περιορίζοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης διατραπεζικών πληρωμών.

Παρότι τα τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς οι ημέρες είναι εργάσιμες για το προσωπικό, η εξυπηρέτηση του κοινού θα είναι περιορισμένη λόγω των τεχνικών περιορισμών που επιβάλλει η μη λειτουργία του συστήματος.

Ποιους αφορά η ειδική τραπεζική αργία

Το καθεστώς της διατραπεζικής αργίας αφορά ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών φορέων, πέραν των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και διαχείρισης απαιτήσεων, αλλά και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Πότε εκτελούνται οι υποχρεώσεις και οι συναλλαγές

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τις ημέρες αυτές μεταφέρονται για εκπλήρωση στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός των τραπεζών, καθώς αυτές θα καταχωρηθούν στα συστήματα με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Τι ισχύει για Δημόσιο χρέος και επιταγές

Για τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το Δημόσιο Χρέος, δάνεια και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέπεται ότι η εκπλήρωσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε την προηγούμενη είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 2 Απριλίου ή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, σύμφωνα με οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα γίνονται αποδεκτές από τις ΔΟΥ και τις τελωνειακές αρχές επιταγές με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου 2026, ακόμη και αν προσκομίζονται στις 3 ή 6 Απριλίου.

Συστάσεις προς επιχειρήσεις και οργανισμούς

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν επιχειρήσεις και οργανισμοί που συνεργάζονται άμεσα με τράπεζες για την αποστολή αρχείων πληρωμών ή χρεώσεων.

Συνιστάται να υπάρξει επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις πάγιες εντολές και τις πιστώσεις, όπως για παράδειγμα στη μισθοδοσία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στις συναλλαγές.