Ανατροπή στα ενοίκια: Πιέσεις ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή της τραπεζικής καταβολής

Πίνακας περιεχομένων

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής ενοικίων μέχρι να δηλωθούν οι λογαριασμοί στο ΜΙΔΑ, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των ενοικίων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου χωρίς προηγούμενη δήλωση τραπεζικών λογαριασμών στο ΜΙΔΑ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Με επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, θέτει ζήτημα εύρυθμης εφαρμογής και αποφυγής άδικων κυρώσεων.

Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, για τους εξής λόγους:

Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών.

Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του Μ.Ι.Δ.Α.

Ειναι συνεπώς απαραίτητο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι ποιές εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση πρέπει να προβλεφθούν και ποιοί κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες.