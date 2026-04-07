Ζαχαράκη: «Το σχολείο αλλάζει» – Λύσεις για τη στέγαση των αναπληρωτών – Τι θα γίνει με την επιδότηση ενοικίου

Η ανάγκη μετασχηματισμού του ελληνικού σχολείου και η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Υπουργού Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο vidcast της Ναυτεμπορική.

Με βασικό μήνυμα ότι «το σχολείο αλλάζει», η υπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, εστιάζοντας στην ποιότητα της διδασκαλίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο στόχος είναι ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο ευέλικτο και πιο κοντά στις ανάγκες των μαθητών. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε επιμέρους παρεμβάσεις, αλλά αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί με τα υψηλά ενοίκια και τη δυσκολία εύρεσης στέγης, ιδιαίτερα όταν καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Όπως σημείωσε, σε αρκετές περιοχές της χώρας –κυρίως σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς– το κόστος διαμονής καθίσταται απαγορευτικό, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την επαγγελματική τους σταθερότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ζήτημα της στέγασης αποτελεί ευρύτερη κοινωνική πρόκληση και όχι μόνο εκπαιδευτικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες συνεργασίας με δήμους και τοπικούς φορείς για την εξεύρεση λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αξιοποίηση διαθέσιμων υποδομών και η παροχή διευκολύνσεων προς τους εκπαιδευτικούς, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται άμεσα συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.

Έμφαση στην ποιότητα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού

Κεντρικός άξονας των μεταρρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ποιότητας στην εκπαίδευση, με την υπουργό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εκπαιδευτικών. Όπως σημείωσε, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αποτελούν τον βασικό πυλώνα κάθε αλλαγής, γι’ αυτό και προωθούνται δράσεις επιμόρφωσης και υποστήριξής τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της αξιολόγησης ως εργαλείου βελτίωσης και όχι τιμωρίας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες δεξιότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη σχολική καθημερινότητα να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτούν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση της δημιουργικότητας αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, βασικά στοιχεία για το «σχολείο του μέλλοντος».

Στόχος ένα πιο ανοιχτό και σύγχρονο σχολείο

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για ένα σχολείο πιο ανοιχτό στην κοινωνία, που θα ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών και θα καλλιεργεί αξίες όπως η συνεργασία και ο σεβασμός. Όπως είπε, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση σε νέες μορφές μάθησης και σε δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση του σχολείου με την πραγματική ζωή.

Σχολεία: Πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

Οι αλλαγές ως διαρκής διαδικασία

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση δεν αποτελούν μια στατική διαδικασία, αλλά εξελίσσονται συνεχώς, ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όπως υπογράμμισε, η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των αλλαγών.

Το βασικό μήνυμα που αναδείχθηκε από τη συνέντευξη είναι ότι το ελληνικό σχολείο βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές.

Σχολεία χωρίς βασικές υποδομές: εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν τις συνθήκες (VIDEO)