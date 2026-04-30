Παρατείνονται τέσσερα προγράμματα του «Εξοικονομώ» – Οι νέες προθεσμίες
Πίνακας περιεχομένων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών , προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr