Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ»: Πάνω από 340.000 νοικοκυριά στο επίκεντρο

Πάνω από 340.000 νοικοκυριά αναμένεται να ωφεληθούν από τα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με υψηλά ποσοστά επιδότησης και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή» βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των νοικοκυριών, με περισσότερα από 340.000 να αναμένεται να ενταχθούν στους νέους κύκλους που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντική διεύρυνση των ωφελούμενων.

Η κλίμακα των νέων παρεμβάσεων είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, καθώς το πλήθος των νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν κατά 50% αυξημένο σε σχέση με εκείνα που εντάχθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ανήλθαν σε 232.000.

Ενίσχυση ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

Η εμπειρία από το Ταμείο Ανάκαμψης δείχνει τη δυναμική των παρεμβάσεων, καθώς 102.000 κατοικίες εντάχθηκαν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με επιδοτήσεις που έφτασαν τα 1,35 δισ. ευρώ και συνολικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ.

Στο νέο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, προβλέπεται η ένταξη επιπλέον 62.000 νοικοκυριών για αντίστοιχες παρεμβάσεις, με τα ποσοστά επιδότησης να ξεπερνούν το 80%, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα ενεργειακής εξοικονόμησης.

Παρεμβάσεις σε θέρμανση και εξοπλισμό

Σημαντική είναι και η επέκταση των παρεμβάσεων που αφορούν τον ενεργειακό εξοπλισμό. Στο προηγούμενο διάστημα, 130.000 νοικοκυριά εντάχθηκαν σε δράσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων.

Με τα νέα προγράμματα, προβλέπεται η ενίσχυση ακόμη περισσότερων πολιτών, καθώς τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά θα ωφεληθούν για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ενώ άλλα 110.000 θα ενισχυθούν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Στήριξη και για μικρές επιχειρήσεις

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στα νοικοκυριά, αλλά επεκτείνονται και στον επιχειρηματικό τομέα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύθηκαν ήδη επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, μεταξύ άλλων μέσω σχετικών προγραμμάτων.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με στόχο την αναβάθμιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Νέος τρόπος χρηματοδότησης για πολίτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το νέο μοντέλο χρηματοδότησης που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί, γνωστό ως on-bill financing. Με το σύστημα αυτό, ο πάροχος ενέργειας καλύπτει το αρχικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο πολίτης, από την πλευρά του, αποπληρώνει σταδιακά την επένδυση μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Νέο πρόγραμμα για παλαιές κατοικίες

Σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και το Πρόγραμμα Επιδότησης Ανακαίνισης Παλαιών Κατοικιών με Ήπιες Ενεργειακές Παρεμβάσεις, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως κλειστές κατοικίες, αλλά και κατοικίες που χρησιμοποιούνται.

Η επιδότηση θα μπορεί να φτάσει έως το 90% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, όπως έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, 25.000 ευρώ για άγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη

Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και πολίτες. Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» διαθέτει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και παρέχει άτοκα δάνεια από 5.000 έως 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων.

Η προθεσμία για τη σύναψη σύμβασης δανεισμού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει οριστεί έως τις 30/06/2026, δίνοντας χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, παρέχοντας επιδότηση έως 13.500 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης. Η επιδότηση καλύπτει το 60% των σχετικών δαπανών και μπορεί να φτάσει έως τις 8.100 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια και πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.