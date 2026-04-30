Social media: Τέλος η ανωνυμία – Έρχεται νόμος για την ταυτοποίηση χρηστών στην Ελλάδα

Ρυθμίσεις για την ταυτοποίηση χρηστών στα social media εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση της διαδικτυακής τοξικότητας.

Τα social media βρίσκονται στο επίκεντρο νέων ρυθμίσεων που εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της ταυτοποίησης των χρηστών και την αντιμετώπιση φαινομένων ανώνυμης επιθετικότητας. Η συζήτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου τέθηκαν προς εξέταση προτάσεις που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές συμπεριφορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ ελευθερίας της έκφρασης και αποτελεσματικής νομικής προστασίας.

Η πρόταση για ταυτοποίηση χρηστών

Η συζήτηση για την ενίσχυση της ταυτοποίησης των χρηστών προωθείται μετά από σχετική τοποθέτηση του Παύλος Μαρινάκης. Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα περιορίζει τη δυνατότητα ανώνυμης δράσης στο διαδίκτυο.

Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση φαινομένων διαδικτυακής τοξικότητας, που συχνά εκδηλώνονται μέσω ανώνυμων λογαριασμών. Παράλληλα, εξετάζεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Προστασία από καταχρηστικές νομικές ενέργειες

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν την προστασία δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτών από τις λεγόμενες SLAPP αγωγές. Πρόκειται για νομικές ενέργειες που θεωρούνται καταχρηστικές και στοχεύουν στον εκφοβισμό.

Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας έκφρασης, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο χωρίς φόβο πιέσεων ή νομικών απειλών.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης της «ανώνυμης τοξικότητας» στο διαδίκτυο. Όπως σημείωσε, η δυσκολία ταυτοποίησης των χρηστών συχνά εμποδίζει την προστασία όσων πλήττονται από επιθετικές ή συκοφαντικές αναρτήσεις.

Τόνισε επίσης ότι η κυβερνητική πολιτική στοχεύει τόσο στη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης όσο και στην ενίσχυση των εργαλείων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση στοχευμένων επιθέσεων.

Από πρόταση σε θεσμική πρωτοβουλία

Η συζήτηση για την ταυτοποίηση των χρηστών είχε ξεκινήσει πριν από περίπου δύο μήνες, όταν ο Παύλος Μαρινάκης είχε αναφερθεί στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των πολιτών, ιδίως των παιδιών.

Αρχικά η πρόταση είχε παρουσιαστεί ως προσωπική θέση, ωστόσο πλέον φαίνεται να εξελίσσεται σε επίσημη κυβερνητική πρωτοβουλία. Το πλαίσιο που εξετάζεται εμφανίζει ομοιότητες με το μοντέλο «age ban», ενισχύοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων.